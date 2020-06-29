В Пакистане боевики напали на фондовую биржу, погибли 10 человек (фото)

Среди погибших - четверо боевиков, четверо охранников, офицер полиции и одно гражданское лицо. Еще семь человек получили ранения.

Не менее 10 человек, включая четырех террористов, были убиты во время нападения боевиков на фондовую биржу пакистанского города Карачи сегодня утром.

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на руководителя местной полиции Шарджила Харала.

«Все четверо террористов были убиты силами безопасности», - отметил он.

Среди других погибших - четверо охранников, офицер полиции и одно гражданское лицо. Еще семь человек, среди которых трое полицейских, получили ранения.

Нападавшие, по данным правоохранителей, имели с собой огромный арсенал оружия и патроны, а их планом было попасть в зал, где происходят биржевые торги. Однако силам безопасности и полиции удалось быстро отреагировать на нападение, и план боевиков провалился, рассказал Харал.

Атака началась около десяти утра по местному времени. После того, как на входе нападающих встретила охрана, боевики применили гранаты.

«Это была серьезная атака, однако террористам не удалось попасть в главное здание», - отметил в комментарии для местного телевидения директор биржи Фаррух Хан.

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