Bloomberg: Новая ядерная гонка хуже, чем во времена Холодной войны

Без стабильности Холодной войны риск начала ядерной войны постоянно растет и только многосторонний подход к проблеме может спасти мир в долгосрочной перспективе.

Пока пандемия коронавируса продолжает свирепствовать, мировые лидеры, конечно же, полностью заняты борьбой с болезнью. Но в это же время существуют другие угрозы для человечества, которые требуют внимания. Одна из самых страшных среди них - ядерная война.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что, к сожалению, риск ее начала продолжает расти. Цифры в заголовках СМИ производят неправильное впечатление. Да, глобальные запасы ядерных боеголовок немного сократились за прошлый год, на что указывает последний отчет SIPRI. Но лишь потому, что США и Россия, в руках которых более 90% глобального арсенала, демонтировали некоторые свои устаревшие образцы.

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Тем временем 9 других стран с ядерным оружием модернизируют свои боеголовки и системы запуска. Только на прошлой неделе Франция успешно запустила с субмарины ядерную ракету, которая может преодолеть расстояние между континентами со скоростью, в 20 раз превышающую скорость звука. Другие страны, в частности Китай, максимально быстро накапливают запасы такого оружия.

Хуже то, что страны пересматривают свои стратегии по его применению. В этой ситуации не хватает только аморальной, но логической стабильности Холодной войны, когда две сверхдержавы сдерживали друг друга с помощью реальной угрозы "гарантированного взаимного уничтожения".

Россия, например, все больше рассматривает "тактические" боеголовки как возможный способ компенсировать свою слабость в других видах военной силы. Вполне понятно, что гибридный конфликт, который начинается с кампаний распространения дезинформации и отправки солдат без опознавательных знаков, может перерасти в обычную войну. При таких обстоятельствах одна из сторон может нанести ограниченный ядерный удар, на что другая ответит тем же.

Существуют также предположения, что Индия может ослабить свою политику за 1998 год, которая обязывает ее никогда не применять ядерное оружие первой. Это была бы серьезная перемена для страны, которая граничит с двумя ядерными и враждебными соседями - Пакистаном и Китаем. Только на прошлой неделе Индия и Китай вступили в схватку на спорной территории в Гималаях. Тем временем только Северная Корея знает, какой кризис она может спровоцировать.

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Тем временем, все усилия по ограничению или сокращению ядерных арсеналов были полностью остановлены. Соглашение между США и СССР, которая обязывала стороны ликвидировать крылатые ракеты малой и средней дальности, была разорвана в прошлом году, когда США обвинили Россию в нарушениях. Вдобавок ничто не указывает на то, что старые враги собираются сохранить единое соглашение о контроле ядерных вооружений (СНВ-III), которая в них осталась. Но ее действие заканчивается в феврале. Одна из причин провала продолжения этих договоренностей - это настаивание США на том, что к соглашению должен присоединиться Китай. Но Пекин, который считает, что лишь пытается догнать других, отказывается от соблюдения каких-либо ограничений.

В довершение всего страны НАТО начали сомневаться в надежности альянса, подрывая тем самым его силу сдерживания и недопущения войны. Германия особенно возмущена действиями Трампа, который на этой неделе объявил о намерении вывести часть американских войск с ее территории. В мае несколько лидеров немецких социал-демократов, которые традиционно настроены против США, даже допустили, что Берлин мог бы отказаться от политики НАТО о "ядерном обмене". Она предполагает, что некоторые страны-участницы, такие как Германия, могут не строить собственный арсенал, но обеспечить самолеты для американских бомб. Эта политика была нацелена на то, чтобы сделать совместное сдерживание более реальным. Но для немецких левых недоверие к Трампу - достаточная причина, чтобы покончить с этой логикой. К счастью, канцлер Ангела Меркель быстро их успокоила.

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Учитывая наивность Германии, воинственность России, амбиции Китая, нелепость Америки во времена Трампа и балансировку Северной Кореи на грани, складывается очень мрачная картинка. Правители-эгоисты или негодяи могут поддаться искушению испытать планы своих врагов по сдерживанию. А человеческая ошибка может превратить это безрассудство в катастрофу.

Более того, климат международных отношений не очень способствует поиску решений. Мировые лидеры, которые имеют наибольшее значение, настолько заняты торговыми войнами и "вакцинным национализмом", что они просто не представят ситуацию, в которой они сели бы за один стол и брали участие в дипломатическом процессе. Но они должны "переступить через себя". Если же они не смогут этого сделать, остальные люди: от избирателей до военных, - должны заставить их. Только терпеливый многосторонний подход спасет мир от ядерной войны.

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