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В МИД ответили, были ли украинцы среди пассажиров разбившегося самолета в Пакистане

15:54, 23 мая 2020
Мир
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Пакистан, REUTERS

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента Консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

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«По предварительной информации, граждан Украины среди пассажиров и членов экипажа не было», – ответил он.

По состоянию на утро 23 мая иностранные СМИ со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Пакистана проинформировали уже о 97 погибших и двух выживших пассажиров погибшего воздушного судна.

Как сообщал ранее УНИАН, пилот Airbus A320 рейса PK8303 сообщил о технических проблемах борту перед катастрофой, заявили в управлении гражданской авиации Пакистана.

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