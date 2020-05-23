В МИД ответили, были ли украинцы среди пассажиров разбившегося самолета в Пакистане
Граждан Украины среди погибших пассажиров разбившегося в Пакистане самолета Airbus A320 нет.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента Консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
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«По предварительной информации, граждан Украины среди пассажиров и членов экипажа не было», – ответил он.
По состоянию на утро 23 мая иностранные СМИ со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Пакистана проинформировали уже о 97 погибших и двух выживших пассажиров погибшего воздушного судна.
Как сообщал ранее УНИАН, пилот Airbus A320 рейса PK8303 сообщил о технических проблемах борту перед катастрофой, заявили в управлении гражданской авиации Пакистана.
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