Это формализация уже существующих операций, что повышает эффективность использования этих стратегических самолетов.

На прошлой неделе Великобритания и Германия заключили новое соглашение Trinity House, которое предусматривает расширение двустороннего оборонного сотрудничества между министерствами обороны обеих стран. Среди важных аспектов соглашения - объявление, что немецкие морские патрульные самолеты P-8 Poseidon периодически будут выполнять полеты с базы ВВС Лоссимут в Шотландии, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что это формализация уже существующих операций, что повышает эффективность использования этих стратегических самолетов. P-8 Poseidon, произведенный Boeing, способен патрулировать океаны на больших расстояниях и рассчитан на длительные миссии. Его ключевая способность - это поиск и обезвреживание подводных лодок. P-8 стали заменой устаревшего Nimrod MR2, проект модернизации которого в 90-х и 2000-х годах оказался неудачным и был закрыт в 2011 году из-за высоких затрат.

Poseidon обладает рядом технологий для обнаружения подводных объектов, в частности гидроакустические буи, которые могут как пассивно прослушивать, так и активно определять местонахождение целей. Основная задача - не допустить присутствия подводных лодок в зонах действия стратегических подводных сил. Особое значение это имеет для защиты критической подводной инфраструктуры, такой как кабели связи и энергетические коммуникации, от потенциальных угроз.

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Таким образом, новое соглашение способствует повышению эффективности совместных действий Великобритании и Германии в вопросах безопасности и защиты ключевых национальных интересов.

Российские подводные лодки

Напомним, в 2021 году ВМС США создали группу, которая способна быстро противодействовать российским субмаринам в Атлантическом океане.

Между тем Украина смогла дважды поразить российскую подводную лодку за 11 месяцев. Речь идет о подводной лодке класса Kilo "Ростов-на-Дону" в Севастополе, в результате которого она затонула. Подводная лодка находилась на ремонте после предыдущего украинского удара крылатой ракетой Storm Shadow.

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