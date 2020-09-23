Запад сделал ошибку, когда промолчал после отравления Навального, подтверждая веру российского президента в свою безнаказанность.

Теперь это установленный факт, подтвержденный лабораториями в Германии, Франции и Швеции. Алексея Навального отравили веществом под названием "Новичок", которое разработали еще во времена СССР.

Мощный яд, который и раньше использовали для убийства врагов российского режима, на этот раз применили против одного из лидеров внутренней оппозиции. Он разоблачал коррупцию и бросал вызов Кремлю. Его отравление требует серьезного ответа, - пишет New York Times в редакционной статье.

Читайте такжеПомпео рассказал, когда США отреагируют на отравление НавальногоИз-за препятствования со стороны Кремля многие вопросы до сих пор без ответов. И, скорее всего, они такими и останутся. Главный из них о том, отдал ли президент Владимир Путин лично приказ убить Алексея Навального. Потом есть факт, что жертва выжила, а яд идентифицировали. Навальный летел домой в Москву из Сибири, когда ему стало плохо. Хотели ли те, кто его отравил, чтобы он умер в пути? Может ли это была жестокая попытка показать, что будет с теми, кто бросает вызов Кремлю?

Навальный, вполне возможно, выжил благодаря готовности пилота быстро посадить самолет, чтобы пострадавшего пассажира можно было доставить в больницу. Правительство позже разрешило вывезти Навального в Германию для дальнейшего лечения. Услышав об отравлении, коллеги оппозиционера быстро собрали все, что могли в его гостиничном номере в Сибири и вывезли улики в Германию. Там следы "Новичка" обнаружили на бутылке воды.

Какой бы ни была полная история, попытки правительства России выставить себя жертвой несправедливых подозрений лишь усугубляет потребность требовать отчета от Кремля. Путин знает, что произошло, или же он может выяснить. И если он продолжит скрываться за сомнительными возражениями или безумными обвинениями, он лишь усилит подозрения, что покушение было умышленным. И к нему причастно государство. У Путина были самые сильные мотивы, средства и возможности.

Даже если это была операция, организованная на низшем уровне власти, атака против Навального "пробивает новое дно". Оценка позорности всех убийств и покушений может показаться ерундой. Наглость покушений на бывших двойных агентов Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля в Британии трудно переоценить.

Читайте такжеНавальный может стать поводом для Германии отказаться от "Северного потока-2" – экс-депутат ГосдумыНо Навальный не был бывшим шпионом. Он лишь один из наиболее заметных политических оппонентов Путина. Те, кто пытались его убить, знали и не считались с тем, что это будет расцениваться исключительно как попытка заставить замолчать громкий и эффективный политический голос. Еще больше в этом убеждает использование запрещенного химического вещества на территории России против российского политика.

"Путин, наверное, верит, что Запад ничего не может и на самом деле уже ничего не сделал в вопросе санкций. Президент Дональд Трамп по каким-то причинам, которые остаются самой большой загадкой его администрации, закрывал глаза на постоянные нарушения со стороны Путина: на вмешательство в американские выборы, аннексию Крыма или отравление несогласных", - пишет издание.

Четким признаком разъяренности Европы будет отказ от "Северного потока-2", газопровода, который через Балтийское море должен соединить Россию и Германию. Но проект почти завершен. А канцлер Ангела Меркель не хочет делать шаги, которые дорого обойдутся Европе и будут выглядеть как отступление под давлением угроз администрации Трампа.

В это время Путин, кажется, собирается сидеть на российском троне до смерти. Его все меньше волнуют права человека или верховенство закона. Поэтому именно Запад должен привлекать его к ответственности за убийства или покушения против людей, которых он считает проблемными. Государство, которое готово применить запрещенное химическое оружие против собственных граждан, - это угроза для всего мира.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

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Перевод: Лесь Дымань