Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года лечился в госпитале "Шарите", выписан из стационара.

Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите», куда он попал после отравления в России смертельным ядом типа «Новичок».

Об этом говорится в заявлении немецкой больницы.

«Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года лечился в госпитале "Шарите", выписан из стационара. Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить», - сообщили в «Шарите».

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Отравление Навального: что известно

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику «Шарите».

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, мочи и на коже Навального. Факт отравления политика «Новичком» также подтвердили другие эксперты.

10 сентября Навальный вышел из комы.

15 сентября пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что Навальный после лечения в немецкой клинике планирует вернуться в Россию.

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Автор: Денис Прядко