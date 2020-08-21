Немецкие врачи разрешили транспортировку Навального в Берлин

В окружении оппозиционера не верят, что его действительно будут лечить на территории РФ.

Немецкие врачи, которые прибыли в больницу, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный, разрешили его транспортировку в Берлин.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

"Немецкие врачи - профессиональные реаниматологи - осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной", - написала она.

Пресс-секретарь добавила, что главврач говорил, что решение оставить Навального в Омске якобы было принято на консилиуме с немецкими медиками. Она заявила, что это "грубая ложь".

"Он не будет "лечиться" в Омске, он будет в стабильно тяжелом состоянии, в коме, потому что здесь никто не заинтересован в его спасении. Только в сокрытии преступления", - резюмировала она.

Отравление Навального: что известно

Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания.

Также лидеры Германии и Франции предложили помощь в лечении оппозиционера.

Ярмыш сегодня заявила, что российские медики не разрешили перевезти Навального на лечение в Германию.

Основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови.

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Автор: Юрий Годован