Немецкие врачи разрешили транспортировку Навального в Берлин
Немецкие врачи, которые прибыли в больницу, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный, разрешили его транспортировку в Берлин.
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
"Немецкие врачи - профессиональные реаниматологи - осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной", - написала она.
Пресс-секретарь добавила, что главврач говорил, что решение оставить Навального в Омске якобы было принято на консилиуме с немецкими медиками. Она заявила, что это "грубая ложь".
"Он не будет "лечиться" в Омске, он будет в стабильно тяжелом состоянии, в коме, потому что здесь никто не заинтересован в его спасении. Только в сокрытии преступления", - резюмировала она.
Отравление Навального: что известно
- Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания.
- Также лидеры Германии и Франции предложили помощь в лечении оппозиционера.
- Ярмыш сегодня заявила, что российские медики не разрешили перевезти Навального на лечение в Германию.
- Основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови.
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