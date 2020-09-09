Министры выступили с совместным заявлением.

Главы МИД стран "Большой семерки" потребовали от России установить ответственных за отравление оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Высокого представителя Евросоюза, опубликованном на сайте американского Госдепартамента.

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Авторы документа решительно осуждают отравление Навального. В тексте, в частности, идет речь о том, что Германия проинформировала партнеров G7 о клинических исследованиях российского оппозиционера. Они свидетельствуют о том, что он стал жертвой нападения с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия "Новичок".

"Любое применение химического оружия в любом месте, в любое время, кем бы то ни было и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия. Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию в срочном порядке и полностью установить прозрачность в отношении того, кто несет ответственность за это отвратительное отравление, и, учитывая обязательства России по Конвенции о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности", - заявили министры.

Отравление Навального они назвали очередным серьезным ударом по демократии в РФ, который представляет серьезную угрозу.

"Мы продолжим внимательно следить за тем, как Россия реагирует на международные призывы к объяснению ужасного отравления господинана Навального. Мы по-прежнему твердо привержены нашей поддержке демократии, верховенства закона и прав человека в России, а также укреплению нашей поддержки российского гражданского общества", - сказано в тексте документа.

Что известно об отравлении Навального

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Автор: Юрий Годован