При этом там отмечают, что пока армию не посылают и обсуждать это не собираются.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Запад не должен полностью отвергать идею отправки войск в Украину, если ситуация ухудшится.

"Важно, чтобы мы не отбрасывали все на долгосрочную перспективу, потому что никогда не знаешь, насколько серьезной может стать ситуация. Однако позиция Финляндии четкая: мы не посылаем войска на данный момент и не хотим это обсуждать", - заявила она в комментарии National Security Daily - информационному бюллетеню Politico, который посвящен вопросам обороны.

Замечание Вальтонен прозвучало через день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон отказался исключать возможность отправки войск в Украину, что вызвало разногласия с лидерами США и Европы.

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В то же время, как объясняет издание, слова главы МИД Финляндии больше касались долгосрочного, гипотетического выбора. Но ее рассуждения демонстрируют, что из-за затягивания войны в Украине, европейские страны, которые могут столкнуться с опасностью со стороны РФ, готовы рассмотреть этот вариант более серьезно.

Двое неназванных бывших послов США в НАТО сказали, согласны с идеей, что Штаты и другие страны должны быть открытыми для отправки войск. По их мнению, это покажет президенту РФ Владимиру Путину, что Запад полностью поддерживает Украину.

Отправка войск в Украину

Хотя Макрон заявил, что не надо исключать возможность отправки войск, в США, Великобритании, Австрии, Германии и Чехии сказали, что не готовы пойти на это.

The Times писал, что слова французского президента подорвали солидарность стран-членов НАТО. При этом страны Балтии не так категоричны, а в Нидерландах сказали, что "все варианты должны оставаться открытыми".

Тем временем президент Владимир Зеленский заверил, что французам не придется воевать в Украине, пока наша армия стоит против оккупантов.

В Италии недавно заявили, что развертывание войск Североатлантического Альянса на территории Украины может привести к Третьей мировой войне.

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