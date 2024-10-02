При этом, данные свидетельствуют, что 86% хотят, чтобы война закончилась для РФ тогда, когда будут достигнуты цели.

Российские граждане не поддерживают одну из главных целей войны против Украины - полную оккупацию Донецкой области, потому что считают, что освобождение Курщины является более важным вопросом.

Об этом украинский социолог, генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто сказал в эфире телеканала "Киев24". В частности, Паниотто проанализировал результаты исследований, проведенных в РФ проектами "Хроники" и "ExtremeScan".

Социолог отметил, что при интерпретации данных российских исследований надо учитывать, что часть россиян будет уклоняться от ответов, которые имеют негативное отношение к так называемой "специальной военной операции" (так российская пропаганда называет войну России против Украины).

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"Главное в отношении к войне то, что люди аполитичны. Во многом их поддержка войны связана не с тем, что они сами хотят этой войны - они вообще ее не хотели, пока она не началась. А в связи с тем, что различные фокус-группы и другие исследования показали, что они просто доверяют своему руководству", - сказал социолог.

Он напомнил, что в России уже много лет как подавлена политическая жизнь. Россияне погружены в собственную жизнь и работу, и если их не будут трогать, то они будут соглашаться с тем, что делает руководство.

Социолог отметил, что у россиян спрашивали о том, поддержат ли они такое развитие событий, если Владимир Путин примет решение вывести российские войска из Украины и начнет переговоры о перемирии без достижения первоначальных целей в войне.

"То есть, эти 49% не столько сами хотят прекращения войны, сколько они соглашаются с этим, если это скажет Владимир Путин. Но плохо то, что при этом, за эти годы пропаганды войны, есть значительное количество людей, которые уже свыклись с этой проблематикой и которые хотят, чтобы война продолжалась, даже если Путин захочет ее прекратить. Таких 33%", - добавил Паниотто.

По его словам, россияне не выглядят миролюбивыми с желанием прекращения войны, но ведут себя так, как скажет высшее руководство.

Вместе с тем, он обратил внимание, что другие данные свидетельствуют о том, что 86% хотят, чтобы война закончилась для России тогда, когда будут достигнуты цели. Это свидетельствует, что россияне не соглашаются на компромиссы, если спрашивать абстрактно.

"Там был еще интересный вопрос о том, что они считают более важным: освободить Курскую область или продолжить войну на Донбассе? И 53% за то, чтобы освободили Курскую область, и только 15% - чтобы освобождали Донбасс. То есть, одну из главных целей они не поддерживают. Вообще, им важнее, чтобы их не трогали, чем чтобы Россия что-то завоевывала", - сказал социолог.

Общественные настроения в РФ

Результаты исследований, проведенных проектами "Хроники" и "ExtremeScan" ко второй годовщине объявления мобилизации в РФ, свидетельствуют о том, что все больше россиян чувствуют усталость от войны с Украиной и готовы к перемирию, даже если российским войскам не удастся достичь целей, которые изначально были заявлены Кремлем.

Некоторые российские регионы выступают за завершение войны даже сильнее, чем традиционные центры протеста - Москва и Санкт-Петербург. Среди исследуемых регионов самая низкая поддержка "СВО" зафиксирована в Чеченской республике - лишь 39% респондентов заявили о поддержке "спецоперации", на втором месте - Республика Тыва (46% поддержки).

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