Французский лидер напомнил, что Венгрия приняла суверенное решение присоединиться к ЕС, и это накладывает на нее определенные ограничения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, известный регулярными двусторонними контактами с российским диктатором, осудил встречу венгерского премьера Виктора Орбана с Владимиром Путиным, пишет The Guardian.

"Я хочу еще раз осудить это, и сделать это очень четко. Я могу сказать вам то, что я публично сказал Виктору Орбану за столом. Прежде всего, я уважаю всех глав государств и правительств за этим столом, и у них есть этот суверенитет. ... Я думаю, что мы должны относиться с уважением к этим деликатным моментам, если мы хотим сохранить единство в рамках закона", – сказал Макрон.

Он отметил, что "нет абсолютно никакой необходимости запрещать главе государства или правительству идти в том или ином направлении". Однако он подчеркнул, что членство в ЕС накладывает определенные "ограничения" – ни одна страна не должна делать то, что ослабляет блок.

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"Брюссель не вторгся в Венгрию или Европейский Союз. Венгрия приняла суверенное решение присоединиться. Она получила от этого большую пользу, венгерский народ живет намного лучше с тех пор, как он присоединился к Европе, но это был суверенный выбор. ... Я прошу из уважения и лояльности, чтобы мы координировали действия заранее и координировали потом, и чтобы, особенно в ситуации, в которой мы находимся с Россией, мы не использовали эти двусторонние контакты для переговоров о том, что может ослабить наше единство", – сказал он.

Макрон подчеркнул, что у него нет уроков морали или поведения для любого премьер-министра, в частности премьер-министра Орбана.

"Я не сужу о том, что он сделал. Я думаю, что это может быть полезнымо когда-нибудь, кто знает. Я просто говорю, что мы не должны позволять этому ослаблять нас. Я думаю, что с начала войны в Украине наша сила заключалась в том, чтобы быть сплоченными, быть быстрыми и держать линию", – подчеркнул Макрон.

Встреча Орбана с Путиным - это надо знать

Российский диктатор Владимир Путин встретился со своим ближайшим союзником среди лидеров Европейского союза, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине. Встреча состоялась на полях форума "Один пояс – один путь".

После того, как в отношении Путина был выдан ордер на арест в связи с причастностью к похищению детей из Украины, он почти не выезжал за границу. А контакты диктатора с европейскими лидерами строго ограничены после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Орбан стал первым лидером страны ЕС, встретившимся с ним за это длительное время. Венгерские оппозиционеры обвинили Орбана в поддержке военного преступника. Также встреча вызвала волну возмущения со стороны союзников Венгрии по Североатлантическому альянсу и ЕС. В то же время, как стало известно венгерским СМИ, НАТО и ЕС были предупреждены об этой встрече.

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