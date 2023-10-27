Венгерский премьер якобы рассматривал возможность избежать этой встречи.

В этом месяце венгерский премьер Виктор Орбан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине, что повлекло негативную реакцию партнеров Будапешта по ЕС и НАТО.

Однако, как стало известно венгерскому изданию hvg.hu, Орбан предупреждал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента Европейского совета Шарля Мишеля о своей предстоящей встрече с российским диктатором. Он также утверждал, что встреча произошла не по его инициативе, но избежать ее не удалось.

Факт информирования подтвердил руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваси. "Перед каждой такой встречей премьер-министр проводил консультации, связанные с членством Венгрии в НАТО и ЕС", – отметил он.

Видео дня

Хаваси отказался комментировать информацию о том, действительно ли Орбан говорил о возможности избежать встречи с Путиным.

Встреча Орбана с Путиным - это надо знать

17 октября президент РФ Владимир Путин встретился со своим ближайшим союзником среди лидеров Европейского союза, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Встреча состоялась в Пекине, где проходил форум "Один пояс – один путь".

Орбан стал первым лидером страны ЕС, встретившимся с российским диктатором после того, как в марте 2023 года в отношении него был выдан ордер на арест в связи с причастностью к похищению детей из Украины.

Встреча вызвала негативную реакцию как со стороны союзников Венгрии по Североатлантическому альянсу, так и со стороны венгерской оппозиции. Оппозиционеры облили офис Орбана красной краской и заявили, что он "пренебрег памятью" героев подавленной советскими войсками революции 1956 года, поддержав военного преступника.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что Орбан "по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным".

Вас также могут заинтересовать новости: