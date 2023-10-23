Оппозиция обвинила Орбана в поддержке военного преступника.

Депутаты венгерской оппозиционной парламентской фракции "Моментум" облили красной краской забор возле офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который накануне встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Сегодня, 23 октября, в Венгрии отмечают День начала революции и освободительной борьбы (1956) и провозглашение Венгерской Республики (1989). По убеждению оппозиционеров, Орбан "пренебрег памятью" героев подавленной советскими войсками революции 1956 года. Они также обвинили его в поддержке военного преступника.

"Он бросил вызов, улыбаясь вместе с Путиным за несколько дней до 23 октября. С военным преступником, который вписал в российские учебники, что в 1956 году произошла фашистская революция, и по приказу которого российские солдаты снова убивают венгерских военных из Закарпатья. Мы в "Моментум" боремся за справедливую систему, в которой нельзя отрицать борьбу нашей нации за свободу. За систему, которая ведет гуманную политику и никого не подводит", – заявляют в политсиле.

Встреча Виктора Орбана с Путиным - это надо знать

Венгерский премьер Виктор Орбан стал первым лидером страны ЕС, который встретился с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест в связи с причастностью к похищению детей из Украины. Встреча прошла на прошлой неделе в Пекине – на полях форума "Один пояс – один путь".

Союзники страны по Североатлантическому альянсу осудили действия премьер-министра Орбана. Встреча вызвала волну возмущения у чиновников в западных столицах. В частности, президента Чехии Петра Павла.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что Орбан "по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным".

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