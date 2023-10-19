Венгрия углубляет свои отношения с Россией, несмотря на жестокую войну против Украины.

Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности, осудив премьер-министра Виктора Орбана за его встречу с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе, обнажая растущие разногласия по поводу связей Будапешта с Москвой.

По словам представителя посольства США, послы членов Организации Североатлантического договора в Венгрии созвали встречу в Будапеште в четверг, чтобы обсудить проблемы, возникшие после встречи венгерского лидера с Путиным в Пекине во вторник, пишет Bloomberg.

"Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что Венгрия углубляет свои отношения с Россией, несмотря на жестокую войну против Украины", - заявил посол США Дэвид Прессман. Он добавил, что союзники по НАТО "обеспокоены безопасностью" связей Венгрии с Россией.

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На встрече в Будапеште также присутствовал посол Швеции, страны ЕС, чье вступление в НАТО отложил Орбан, а также посол Турции.

Венгрия настаивает на том, что она будет поддерживать связи с Россией, отчасти для того, чтобы сохранить открытыми линии связи с Москвой и работать над "мирным" решением проблемы Украины, заявил официальный представитель правительства Золтан Ковач. По его словам, встреча Орбана и Путина состоялась именно в этом контексте.

"Это одна из главных причин, по которой Венгрия поддерживала дипломатические отношения с Россией, наряду с очевидной экономической реальностью энергетической зависимости", - сказал Ковач.

Но оценка лидеров НАТО была отчасти резкой. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала этот обмен "очень, очень неприятным", особенно в контексте венгерской истории.

"Как можно пожать руку преступнику, который вел агрессивную войну, особенно выходцу из страны с такой историей, как Венгрия?" - рассказала Каллас.

Встреча Путина и Орбана в Китае

Орбан стал первым лидером Евросоюза, который встретился с президентом России после того, как в марте против него был выдан международный ордер на арест в связи с предполагаемыми военными преступлениями на Украине. Венгерский премьер подорвал единство Запада, заключив энергетические соглашения с Россией, пытаясь ограничить помощь Украине, задерживая расширение НАТО и публично призывая ЕС отменить экономические санкции, введенные против Москвы.

Позже глава администрации Орбага Гергей Гуйяш попытался оправдать Орбана за то, что он войну РФ против Украины "военной операцией".

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