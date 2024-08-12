Грэм заявил, что Украина должна применять предоставленное оружие так, "чтобы Россия на самом деле осознала, что происходит".

Соединенные Штаты Америки должны быть более гибкими в вопросе разрешений на использование вооружения, предоставленного Украине. Такое заявление сделал на брифинге в Киеве американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Так, корреспондент издания РБК-Украина спросила у Грэма, могут ли Штаты отменить все запреты по использованию украинскими военными американского оружия. Сенатор заявил, что Украина должна применять предоставленное оружие так, "чтобы Россия на самом деле осознала, что происходит".

"Дальнобойная артиллерия позволила Украине перейти в наступление и отодвинуть Россию назад. F-16 нужно позволить действовать на максимальную пользу для защиты Украины от вторжения. Итак, ограничения на оружие нужно снять, чтобы Россия поняла, что произойдет, если она продолжит пытаться уничтожить Украину", – добавил Линдси Грэм.

Республиканец отметил, что заход украинских сил на территорию Курской области РФ был блестящим и смелым шагом людей, готовых бороться за свою свободу.

"Поэтому оружие, которое мы предоставили, должно использоваться на максимальный эффект для поддержки этой демократии, чтобы она выжила во время этого вторжения, и это оружие не только помогает Украине, но и сдерживает других. Если мы сделаем это правильно, другие агрессоры во всем мире менее вероятно решатся на вторжение к своим соседям, если мы будем с Украиной и победим", – подчеркнул он.

По мнению Грэма, американские чиновники должны снять ограничения, мешающие полному использованию украинскими войсками предоставленного оружия для сдерживания российской агрессии.

"Давайте думать об Украине в долгосрочной перспективе, а не краткосрочно. Пусть будут стратегические соглашения, которые будут иметь экономические отношения между США и Украиной на ближайшее будущее, и мы победим в этой войне", – констатировал сенатор Линдси Грэм.

Использование западного оружия: другие заявления

Представитель Министерства обороны ФРГ Арно Коллац заявил, что предоставленное Германией оружие с момента передачи украинской стороне является собственностью Украины. Поэтому оно может быть использовано так, как считает нужным Киев.

"После того, как оружие из Германии было передано в распоряжение Украины, оно уже принадлежит Украине, это – украинское оружие... Нет никаких препятствий, следовательно Украина свободна в выборе возможностей", – пояснил он.

Примечательно, что эти слова прозвучали на фоне украинской операции в Курской области РФ. Коллац подчеркнул, что вопрос ее законности для Минобороны Германии не стоит – Украина действует в рамках международного права.

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