Чарльз Браун понимает, что есть политическое руководство, с которым приходится работать.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун-младший заявил, что доверие к США под угрозой из-за Дональд Трамп. Политик пренебрежительно отозвался о НАТО в недавних заявлениях.

"В этом году исполняется 75 лет НАТО. И я считаю, что мы обязаны поддерживать этот Альянс. Авторитет США стоит на кону в каждом из наших союзов, и лидерство США по-прежнему необходимо, востребовано и ожидаемо", - заявил Браун в программы NBC

По его словам, именно это послание он передает странам НАТО, "понимая, что у каждого из нас есть политическое руководство, с которым нам приходится работать, и что они определяют повестку дня".

Видео дня

"Я сосредоточен на том, чтобы продолжать строить и укреплять наши отношения с НАТО. И я понимаю, что на политическом уровне будут вестись различные диалоги. Моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное с нашими союзниками по НАТО в военном аспекте, и я буду продолжать делать это на протяжении всего времени", - подчеркнул Браун, комментируя заявления Трампа о России и НАТО.

Скандальное заявление Трампа о НАТО - что известно

Дональд Трамп во время своего выступления на предвыборном митинге рассказал, что пригрозил лидеру одной из европейских стран тем, что позволит России "делать все, что они хотят" со странами НАТО, которые мало тратят на оборону.

Заявление вызвало волну возмущения, в частности генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подобные высказывания "подрывают всю нашу безопасность".

Спикер президета США Эндрю Бейтс назвал слова Трампа "ужасными и беспочвенными". Сам же Джо Байден заявил, что поощрение Трампом российской агрессии против стран НАТО представляет угрозу для американской безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: