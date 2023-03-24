Саммит БРИКС должен состояться в августе в ЮАР. Кремлю еще предстоит решить, будет ли Владимир Путин присутствовать на саммите.

Правительство Южно-Африканской Республики обратится за юридической консультацией по поводу того, как поступить с ордером Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина в случае, если этот военный преступник примет участие в саммите БРИКС в августе.

Об этом заявила министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, пишет Bloomberg.

"Мы ожидаем обновленного юридического заключения по этому вопросу. Мы обеспокоены положением народа Украины. Что мы хотели бы сделать, так это оказаться в положении, в котором мы могли бы продолжать взаимодействовать с обеими странами, чтобы убедить их в необходимости мира", - заявила она в пятницу южноафриканской государственной телерадиокомпании.

ЮАР вряд ли будет арестовывать прибывающих в страну глав государств, заявили Bloomberg два чиновника в министерстве иностранных дел на условиях анонимности. Правительство и правящий "Африканский национальный конгресс" изучают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера МУС, заявили источники.

Представители министерства иностранных дел ЮАР официально отказались от комментариев, отмечает издание.

Как ожидалось, российский диктатор Путин должен был бы поехать в августе на саммит BRICS (Бразилия, Индия, Китай, Россия, ЮАР) в эту южноафриканскую страну. Однако в Кремле заявили, что пока не известно, состоится ли визит их главаря для участия в саммите.

Ордер МУС на арест Путина - позиция ЮАР

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на Путина за военные преступления, связанные с похищением детей из Украины. Президента так называемой России должны задержать по требованию трибунала в любом из 123 государств мира, ратифицировавших Римский устав. Южно-Африканская Республика подписала Римский статут, которым был учрежден суд, и обязана исполнить постановление об аресте.

Однако, в 2015 году ЮАР подверглась международной критике, когда отказалась исполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались.

ЮАР заняла нейтральную позицию по отношению к войне России с Украиной. Позиция правительства вызвала осуждение со стороны некоторых крупнейших торговых партнеров страны, в том числе США и Европейского Союза, а также некоторых крупнейших банков страны.

Правительство Южной Африки планирует на следующей неделе принять у себя делегацию министров России для участия в заседании Совместного межправительственного комитета двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству.

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