ЮАР вряд ли будет арестовывать прибывающих в страну глав государств / фото ua.depositphotos.com

Правительство Южно-Африканской Республики обратится за юридической консультацией по поводу того, как поступить с ордером Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина в случае, если этот военный преступник примет участие в саммите БРИКС в августе.

Об этом заявила министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, пишет Bloomberg.

"Мы ожидаем обновленного юридического заключения по этому вопросу. Мы обеспокоены положением народа Украины. Что мы хотели бы сделать, так это оказаться в положении, в котором мы могли бы продолжать взаимодействовать с обеими странами, чтобы убедить их в необходимости мира", - заявила она в пятницу южноафриканской государственной телерадиокомпании.

ЮАР вряд ли будет арестовывать прибывающих в страну глав государств, заявили Bloomberg два чиновника в министерстве иностранных дел на условиях анонимности. Правительство и правящий "Африканский национальный конгресс" изучают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера МУС, заявили источники.

Представители министерства иностранных дел ЮАР официально отказались от комментариев, отмечает издание.

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Как ожидалось, российский диктатор Путин должен был бы поехать в августе на саммит BRICS (Бразилия, Индия, Китай, Россия, ЮАР) в эту южноафриканскую страну. Однако в Кремле заявили, что пока не известно, состоится ли визит их главаря для участия в саммите.

Ордер МУС на арест Путина - позиция ЮАР

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на Путина за военные преступления, связанные с похищением детей из Украины. Президента так называемой России должны задержать по требованию трибунала в любом из 123 государств мира, ратифицировавших Римский устав. Южно-Африканская Республика подписала Римский статут, которым был учрежден суд, и обязана исполнить постановление об аресте.

Однако, в 2015 году ЮАР подверглась международной критике, когда отказалась исполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались.

ЮАР заняла нейтральную позицию по отношению к войне России с Украиной. Позиция правительства вызвала осуждение со стороны некоторых крупнейших торговых партнеров страны, в том числе США и Европейского Союза, а также некоторых крупнейших банков страны.

Правительство Южной Африки планирует на следующей неделе принять у себя делегацию министров России для участия в заседании Совместного межправительственного комитета двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству.

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