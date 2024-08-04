По словам финского премьера, Венгрия не может постоянно противоречить общей линии Евросоюза.

Депутаты Европарламента от Финляндии требуют жестких мер из-за действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил глава правительства Финляндии Петтери Орпо, передает Yle.

По его словам, к деятельности Венгрии нужно относиться со всей серьезностью. Орпо считает, что очень важно, чтобы Еврокомиссия рассмотрела визовое исключение, которое было предоставлено россиянам Венгрией, и приняла соответствующие меры. Известно, что Европейская комиссия требует объяснений из-за решения Венгрии упростить выдачу виз для граждан РФ.

"Деятельность Венгрии на посту председателя также должна оцениваться очень критично. Невозможно постоянно противоречить общей линии ЕС. В этом отношении нужно занять жесткую позицию", - подчеркнул премьер-министр Финляндии. Видео дня

Орпо добавил, что Финляндия сотрудничает по этому вопросу с другими странами Европейского Союза.

Упрощение выдачи виз для граждан РФ и Беларуси - что известно

Как сообщал УНИАН, Венгрия вызвала недовольство стран ЕС, поскольку позволила гражданам РФ и Беларуси въезжать в ЕС без проверок безопасности. Журналисты немецкого издания RND отметили, что россияне могут беспрепятственно въезжать в ЕС через Венгрию без проверок и переезжать в другие страны Евросоюза.

В то же время пресс-секретарь по вопросам миграции и внутренней безопасности Анита Гиппер заявила, что Европейская комиссия выяснит, не нарушает ли Венгрия правила Евросоюза при упрощении въезда для россиян и белорусов.

"Европейская комиссия будет на связи с венгерскими властями по этому вопросу, в частности, чтобы уточнить масштаб применения этой схемы и соответствует ли она правилам ЕС", - сообщила она.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Европейский Союз имеет неиспользованные способы ограничить въезд российских граждан в Шенгенскую зону, даже если Венгрия упростит выдачу виз для них. По его словам, такое решение Венгрии увеличивает риски безопасности в Европе.

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