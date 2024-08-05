Это должно стать реакцией на решение Будепешта ослабить правила въезда для россиян и белорусов.

В Евросоюзе крайне раздражены решением Будапешта ослабить правила въезда для россиян и беларусов. В частности звучат предложения приостановить членство Венгрии в Шенгенской зоне свободного проезда, пишет Politico.

Так, двое депутатов Европарламента - Дануша Нерудова от Чехии и Пятрас Ауштревичус от Литвы - написали письмо в Еврокомиссию, в котором требуют срочно расследовать действия Венгрии. По их убеждению, Будапешт может создавать лазейку для россиян, что поставит под угрозу общее функционирование Шенгенской зоны как безопасного пространства для граждан стран ЕС.

"Если правительство Венгрии отказывается изменить свою политику, Комиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение присутствие Венгрии в Шенгенской зоне, введя новые меры для защиты европейских граждан, включая новый контроль на венгерских границах, если это необходимо", - говорится в письме.

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Как отмечает Politico, по состоянию на вечер воскресенья письмо собрало почти 70 подписей европейских политиков, в частности подписались бывшие премьер-министры Бельгии и Ирландии.

Венгрия ослабляет въезд россиянам и белорусам

Как писал УНИАН, в конце июля стало известно, что Венгрия разрешила гражданам России и Беларуси въезжать в ЕС без проверок безопасности. По данным немецкого издания RND, теперь россияне могут беспрепятственно въезжать в Венгрию без всяких проверок и переезжать в другие страны Евросоюза. Это стало возможным благодаря регистрации их в Венгрии как заробитчан.

В Еврокомиссии заявили, что будут требовать от Венгрии объяснить ослабление визовых требований для россиян и беларусов. По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, высший орган исполнительной власти ЕС будет говорить с Будапештом относительно масштабов такого решения.

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