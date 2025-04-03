По словам президента, одно вето может разрушить коллективные интересы 26 других стран.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала пересмотреть способ принятия решений в Европейском Союзе и предложила перейти к голосованию большинством голосов вместо права вето одной страны. Об этом она сказала во время своего выступления в Дублине, передает Bloomberg.

"По мере того, как мы увеличиваем масштабы нашей экономики, мы должны увеличить масштабы нашего процесса принятия решений, чтобы соответствовать этому. Чтобы отстоять свои позиции, мы должны быть способными действовать как единое целое в нескольких ключевых сферах. А это означает, что нам нужно структурно изменить то, как мы принимаем решения", - подчеркнула она.

По ее словам, одно вето может разрушить коллективные интересы 26 других стран.

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"Но учитывая геополитические изменения, я убеждена, что национальные и европейские интересы еще никогда не были настолько согласованы. В этом перевернутом мире голосование более квалифицированным большинством будет, таким образом, более демократичным по своей сути", - заверила Лагард.

В Bloomberg подчеркнули, что вето в отношении отдельных стран уже давно является проблемой для Европейского Союза. В частности премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно блокировал совместные инициативы, что затрудняло для ЕС возможность выступать единым фронтом по глобальным вопросам.

"Предложение Лагард перекликается с мнением ее предшественника на посту главы ЕЦБ Марио Драги. В докладе о будущем европейской конкурентоспособности, представленном в прошлом году, он предложил, чтобы голосование квалифицированным большинством голосов "было распространено на большее количество сфер или даже обобщено", подчеркнув, что "многие усилия по углублению европейской интеграции между странами-членами были заблокированы голосованием единогласно"", - напомнили в издании.

Орбан и ЕС - последние новости

Ранее Politico сообщало, что новое правительство Германии решило надавить на ЕС, чтобы наказать Орбана. В частности консерваторы нового канцлера Германии Фридриха Мерца и левоцентристской Социал-демократической партии договорились, что будут требовать от ЕС приостановления финансирования и лишения права голоса для стран, которые нарушают такие ключевые принципы, как верховенство права.

В то же время в Европейском Союзе придумали, как "игнорировать" Орбана в вопросе поддержки Украины. По словам одного из дипломатов ЕС, возражения Венгрии теперь просто учитываются - "и быстро игнорируются".

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