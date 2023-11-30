Подавляющая часть американской военной помощи для Украины расходуется внутри США. Средства тратятся на производство нового оружия или замену того, что было отправлено из американских запасов.
Об этом говорится в материале The Washington Post. Из одобренных Конгрессом США 68 миллиардов долларов, около 90% идут именно американцам.
Отмечается, что в США производится много основных систем вооружений для Украины. Эти процессы происходят на 117 производственных линиях в 31 штате и 71 городе США.
При этом 31 сенатор и член Палаты представителей, чьи штаты или округа получают деньги, выделяемые для Украины, проголосовали против или ограничили помощь Киеву. Среди них есть некоторые из самых известных антиукраинских голосов в Конгрессе .
"В то время, когда обе главные партии соревнуются, чтобы получить голоса рабочего класса и укрепить производственную базу США, наша военная помощь Украине делает именно это — она обеспечивает значительные денежные вливания на заводы по всей стране, что напрямую приносит пользу американским рабочим. Это также создает рабочие места и возможности для местных поставщиков, магазинов, ресторанов и других предприятий, которые поддерживают заводы по производству оружия", – говорится в материале.
Помощь Украине от США
20 ноября США объявили о выделении Украине нового пакета помощи на 100 млн долларов. В него вошла высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы. Кроме того, сообщалось о предоставлении зенитных ракет Stinger, ракет TOW, более 3 млн патронов к стрелковому оружию и другого оборудования.
В начале ноября Пентагон также объявлял о предоставлении нового пакета оружия на 425 млн долларов. В его состав вошли боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и ракетно-артиллерийских систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и тому подобное.