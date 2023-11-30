При этом 31 сенатор и член Палаты представителей, чьи Штаты или округа получают деньги, выделяемые для Украины, проголосовали против или ограничили помощь Киеву.

Подавляющая часть американской военной помощи для Украины расходуется внутри США. Средства тратятся на производство нового оружия или замену того, что было отправлено из американских запасов.

Об этом говорится в материале The Washington Post. Из одобренных Конгрессом США 68 миллиардов долларов, около 90% идут именно американцам.

Отмечается, что в США производится много основных систем вооружений для Украины. Эти процессы происходят на 117 производственных линиях в 31 штате и 71 городе США.

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При этом 31 сенатор и член Палаты представителей, чьи штаты или округа получают деньги, выделяемые для Украины, проголосовали против или ограничили помощь Киеву. Среди них есть некоторые из самых известных антиукраинских голосов в Конгрессе .

"В то время, когда обе главные партии соревнуются, чтобы получить голоса рабочего класса и укрепить производственную базу США, наша военная помощь Украине делает именно это — она обеспечивает значительные денежные вливания на заводы по всей стране, что напрямую приносит пользу американским рабочим. Это также создает рабочие места и возможности для местных поставщиков, магазинов, ресторанов и других предприятий, которые поддерживают заводы по производству оружия", – говорится в материале.

Помощь Украине от США

20 ноября США объявили о выделении Украине нового пакета помощи на 100 млн долларов. В него вошла высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы. Кроме того, сообщалось о предоставлении зенитных ракет Stinger, ракет TOW, более 3 млн патронов к стрелковому оружию и другого оборудования.

В начале ноября Пентагон также объявлял о предоставлении нового пакета оружия на 425 млн долларов. В его состав вошли боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и ракетно-артиллерийских систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и тому подобное.

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