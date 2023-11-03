Он включает в себя как немедленные поставки, так и финансирование затрат на производство нового оружия с нуля.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 425 миллионов долларов. Как сообщает пресс-служба Пентагона, в пакет войдут боеприпасы разных типов, военные тягачи, амуниция и прочее.

Пакет состоит из двух неравных частей. Меньшую часть стоимостью в 125 миллионов долларов составляют немедленные поставки, которые будут осуществляться из собственных складских запасов американской армии. Так, в этой части предусмотрена немедленная отправка Украине следующих видов вооружения:

боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

противопехотные мины M18a1 Claymore;

12 грузовиков для перевозки тяжелой техники;

снаряжение для холодной погоды;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Остальная часть пакета стоимостью 300 миллионов долларов выделяется в рамках "Инициативы содействия безопасности в Украине" (USAI), предусматривающей финансирование расходов на заказ новой техники и оружия у производителей. То есть эти военные средства поступят в Украину через длительное время после того, как будут изготовлены американской промышленностью.

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Как сообщает Пентагон, в рамках инициативы USAI США профинансируют изготовление для нужд Украины боеприпасов с лазерным наведением для противодействия беспилотным летательным системам.

"Оборонная помощь Украине - это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу базу оборонной промышленности и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", – сообщает Пентагон.

Западная помощь Украине - последние новости

Как писал УНИАН, накануне Германия объявила о передаче Украине новой партии военной помощи. В частности украинская армия вскоре получит 12 бронетранспортеров, два радара для наблюдения за воздушным пространством, семь разведывательных дронов, 5 беспилотных надводных аппаратов, 30 тысяч комплектов зимней формы.

А за день до этого 37-я отдельная бригада морской пехоты Украины получила в свое распоряжение 40 французских колесных боевых разведывательных машин AMX-10RC. Эти укрепленные машины, предназначенные для разведки и боя, недавно были доставлены из Франции.

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