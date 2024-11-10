Оккупантам раздают 'печати чистоты' из Warhammer

Печати освятили в Главном храме Вооруженных сил РФ под Москвой.

Российским оккупантам раздают так называемые "печати чистоты", освященные православными священниками и вдохновленные популярной настольной игрой Warhammer 40k. Эти амулеты должны защитить их на поле боя в Украине. На печатях изображены слова Псалма 90, которые, как считается, должны давать солдатам надежду во время самых сложных испытаний, пишет The Telegraph.

Компания по производству военного оборудования Ratnik Tactical поделилась этой идеей на своем Telegram-канале, пояснив, что изображения молитвы на доспехах космодесантников из Warhammer 40k вдохновили их на создание амулетов для российских солдат. Печатки освятили в Главном храме Вооруженных сил РФ под Москвой.

Амулеты стилизованы под атрибуты из игры, но содержат христианские символы вместо характерных для игры черепов. Они стоят около 9 фунтов, а их популярность свидетельствует о значительном влиянии культуры Warhammer в России и Украине, где солдаты с обеих сторон еще с начала войны используют подобные талисманы.

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Сама Warhammer 40k изображает вселенную в состоянии вечной войны, где человечество борется за выживание в составе империи, ведущей геноцидальные войны. Фанаты этой игры, как среди военных, так и среди гражданских, создают собственные образы, вдохновленные ее героями, включая использование слоганов и символов.

Украинская сторона также использует символы Warhammer. Некоторые подразделения операторов БПЛА, например, называют себя в честь персонажей игры. Кроме того, распространены изображения, на которых военная техника украшена печатями или символикой, похожей на те, что используют герои Warhammer.

Однако не все относятся к российским амулетам положительно. Некоторые религиозные деятели и журналисты критикуют это явление, утверждая, что сочетание православной символики с элементами фантастики имеет языческий характер, что нетипично для православной традиции.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее в Российской Федерации придумали обереги для солдат, воюющих в Украине, в виде "печатей чистоты" из вселенной известной настольной игры Warhammer 40000. "Обереги" уже освящены в главном храме ВС России - соборе Воскресения Христова.

"Печать чистоты" представляет собой металлическую или восковую печать с молитвой. Персонажи игры Warhammer 40000 ее носят на доспехах или щитах для защиты от темных сил.

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