В Ирландии 97-летний фермер-холостяк, который посещал фестиваль одиноких сердец в деревне Лисдунварна 72 года, скончался, так и не встретив свою любовь.
Читайте такжеТрогательный момент встречи "самого одинокого слона в мире" с сородичами попал на фотоОб этом пишет Irish Mirror.
Мик Бурк впервые приехал на знаменитый фестиваль в деревне Лисдунварна еще в 1946 году, когда ему было всего 23 года. С тех пор он не пропускал ни одного года, пока его здоровье не начало ухудшаться несколько лет назад. Он недавно скончался.
У мужчины было несколько романов и удачных знакомств. Каждый раз он возвращался домой с полными карманами телефонных номеров, но до свадьбы так и не доходило.
«Я всегда говорил, что если бы я встретил кого-то, это было бы концом моей поездки в Лисдунварну», - рассказывал Мик.
Организатор феставаля Уилли Дейли, сказал, что Бурк был местной легендой и никогда не оставлял надежды найти любовь.
«Он никогда не был женат. Проблема была в том, что он слишком хорошо выглядел, он нравился всем девушкам, и было нелегко выбрать одну и отвергнуть остальных», - сказал он.
Отмечается, что в этом году фестиваль впервые за 165 лет был отменён.
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