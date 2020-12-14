Мик Бурк впервые приехал на знаменитый фестиваль в деревне Лисдунварна еще в 1946 году, когда ему было всего 23 года.

В Ирландии 97-летний фермер-холостяк, который посещал фестиваль одиноких сердец в деревне Лисдунварна 72 года, скончался, так и не встретив свою любовь.

Читайте такжеТрогательный момент встречи "самого одинокого слона в мире" с сородичами попал на фотоОб этом пишет Irish Mirror.

Мик Бурк впервые приехал на знаменитый фестиваль в деревне Лисдунварна еще в 1946 году, когда ему было всего 23 года. С тех пор он не пропускал ни одного года, пока его здоровье не начало ухудшаться несколько лет назад. Он недавно скончался.

У мужчины было несколько романов и удачных знакомств. Каждый раз он возвращался домой с полными карманами телефонных номеров, но до свадьбы так и не доходило.

«Я всегда говорил, что если бы я встретил кого-то, это было бы концом моей поездки в Лисдунварну», - рассказывал Мик.

Организатор феставаля Уилли Дейли, сказал, что Бурк был местной легендой и никогда не оставлял надежды найти любовь.

«Он никогда не был женат. Проблема была в том, что он слишком хорошо выглядел, он нравился всем девушкам, и было нелегко выбрать одну и отвергнуть остальных», - сказал он.

Отмечается, что в этом году фестиваль впервые за 165 лет был отменён.

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Автор: Людмила Жерновская