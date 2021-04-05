Ранее группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) показала видео, которые могут подтверждать, что Россия перебрасывает в сторону границы с Украиной военную технику, маскируя при этом номерные знаки.

В Кремле заверили, что подразделения российской армии, которые передвигаются на технике с замаскированными номерными знаками и стянуты к украинской границе в Ростовской области, «не заблудятся» и не окажутся в Украине.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, почему военнослужащие вооруженных сил России стали такими «стеснительными», и у границ с Украиной перемещаются на технике со скрытыми номерами, и есть ли гарантия, что эти подразделения «не заблудятся», как в 2014 году, и не окажутся в Украине.

«Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения надежной безопасности нашей страны», - сказал Песков.

По его словам, это не должно ни у кого вызывать «ни малейшей обеспокоенности».

Отвечая на вопрос УНИАН, касается ли эта позиция Украины, Песков заявил: «Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».

Ранее группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) показала видео, которые могут подтверждать, что Россия перебрасывает в сторону границы с Украиной военную технику, маскируя при этом номерные знаки.

Обострение на Донбассе

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

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По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны не исключили попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины. По данным разведчиков, Россия наращивает военное присутствие у украинских границ и завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которых - побудить Украину на военный ответ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию о введении более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Роман Цимбалюк