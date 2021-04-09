Владимир Путин имеет дело с растущим недовольством общества из-за стагнации экономики России и плохой реакцией государства на пандемию COVID-19. Его унизило видео на YouTube о шикарном дворце, который он построил для себя. А еще президент США Джо Байден назвал его "убийцей".
С приближением парламентских выборов в сентябре, опросы показывают, что лишь 27% россиян готовы поддержать партию Путина. А еще 41% говорят, что не хотят видеть его президентом снова. И это самое большое количество за все времена, - пишет Washington Post в редакционной статье.
Читайте такжеSüddeutsche Появление "миротворцев" России в Украине будет лишь переходным этапомПоэтому Путин решил прибегнуть к привычной диверсионной тактике - повысить напряжение до уровня чуть ниже точки кипения в отношениях с соседней Украиной и ее прозападным правительством. В феврале российские силы на оккупированных частях Донбасса начали срывать режим прекращения огня, договоренности о котором появились прошлым летом. Ряд украинских солдат погибли. Двое были убиты только на этой неделе. Между тем, Россия отправила тысячи солдат регулярной армии, чтобы укрепить и без того значительные войска у украинских границ и в оккупированном Крыму.
Путин преуспел хотя бы в том, чтобы привлечь внимание Запада. Командование армии США в Европе повысило уровень тревоги до "потенциально неизбежного кризиса". И это самый высокий уровень. На прошлой неделе украинского президента Владимира Зеленского поддержали президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель подняли тему Украины во время видео-переговоров с Путиным на прошлой неделе. Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли тем временем позвонил своему российскому коллеге. В четверг Меркель поговорила с Путиным снова, попросив его развернуть свои войска.
Вполне предсказуемо, что пропагандистская машина Кремля выставляет Украину как агрессора и говорит о войне, которая "уничтожит Украину". Последнее сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российские и украинские аналитики сомневаются, что Путин решится на полномасштабное наступление. Ведь горькие настроения россиян вряд ли улучшит поток боевых потерь.
Читайте такжеGazeta Wyborcza: Война с Украиной никому в России не выгоднаОднако, он, возможно, рассчитывает быстро "разбить нос" армии Украины, чтобы можно было требовать от Зеленского политических уступок в обмен на новое прекращение огня. Он также может надеяться таким образом сорвать усилия Байдена в поле восстановления отношений между США и Европой, обостряя трансатлантические разногласия в вопросе Украины.
"Западные правительства будут надеяться, что их дипломатический шквал сдержит Путина. Но они должны быть готовы к тому, что это не сработает. США, которые помогли Украине с военным оборудованием и тренировками, должны быть готовы отправить новые материалы, если украинские силы будут атакованы. У западных правительств должны быть наготове свежие санкции. Среди всего прочего любая агрессия должна покончить с и без того сомнительным "Северным потоком-2"", - говорится в статье.
Washington Post отмечает, что нельзя позволять Путину использовать войну против Украины как способ бегства от все больших политических проблем в России.
Обострение на Донбассе:
- 30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".
- Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.
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