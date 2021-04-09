Западу стоит готовить решительный ответ на российскую атаку, среди всего прочего на газопроводе "Северный поток-2" нужно поставить крест.

Владимир Путин имеет дело с растущим недовольством общества из-за стагнации экономики России и плохой реакцией государства на пандемию COVID-19. Его унизило видео на YouTube о шикарном дворце, который он построил для себя. А еще президент США Джо Байден назвал его "убийцей".

С приближением парламентских выборов в сентябре, опросы показывают, что лишь 27% россиян готовы поддержать партию Путина. А еще 41% говорят, что не хотят видеть его президентом снова. И это самое большое количество за все времена, - пишет Washington Post в редакционной статье.

Читайте такжеSüddeutsche Появление "миротворцев" России в Украине будет лишь переходным этапомПоэтому Путин решил прибегнуть к привычной диверсионной тактике - повысить напряжение до уровня чуть ниже точки кипения в отношениях с соседней Украиной и ее прозападным правительством. В феврале российские силы на оккупированных частях Донбасса начали срывать режим прекращения огня, договоренности о котором появились прошлым летом. Ряд украинских солдат погибли. Двое были убиты только на этой неделе. Между тем, Россия отправила тысячи солдат регулярной армии, чтобы укрепить и без того значительные войска у украинских границ и в оккупированном Крыму.

Путин преуспел хотя бы в том, чтобы привлечь внимание Запада. Командование армии США в Европе повысило уровень тревоги до "потенциально неизбежного кризиса". И это самый высокий уровень. На прошлой неделе украинского президента Владимира Зеленского поддержали президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель подняли тему Украины во время видео-переговоров с Путиным на прошлой неделе. Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли тем временем позвонил своему российскому коллеге. В четверг Меркель поговорила с Путиным снова, попросив его развернуть свои войска.

Вполне предсказуемо, что пропагандистская машина Кремля выставляет Украину как агрессора и говорит о войне, которая "уничтожит Украину". Последнее сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российские и украинские аналитики сомневаются, что Путин решится на полномасштабное наступление. Ведь горькие настроения россиян вряд ли улучшит поток боевых потерь.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Война с Украиной никому в России не выгоднаОднако, он, возможно, рассчитывает быстро "разбить нос" армии Украины, чтобы можно было требовать от Зеленского политических уступок в обмен на новое прекращение огня. Он также может надеяться таким образом сорвать усилия Байдена в поле восстановления отношений между США и Европой, обостряя трансатлантические разногласия в вопросе Украины.

"Западные правительства будут надеяться, что их дипломатический шквал сдержит Путина. Но они должны быть готовы к тому, что это не сработает. США, которые помогли Украине с военным оборудованием и тренировками, должны быть готовы отправить новые материалы, если украинские силы будут атакованы. У западных правительств должны быть наготове свежие санкции. Среди всего прочего любая агрессия должна покончить с и без того сомнительным "Северным потоком-2"", - говорится в статье.

Washington Post отмечает, что нельзя позволять Путину использовать войну против Украины как способ бегства от все больших политических проблем в России.

Обострение на Донбассе:

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Перевод: Лесь Дымань