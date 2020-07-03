The Economist: Фальшивый референдум Путина доказал, что он утратил легитимность

Российский президент завернул предложение продолжить его правление в кучу привлекательных для населения обещаний.

30 июня Владимир Путин позировал перед 25-метровым бронзовым памятником советскому солдату, который он только что открыл. На видео, снятому снизу, чтобы добавить российскому президенту роста, он призвал свой народ проголосовать за пакет конституционных изменений ради родины, за которую миллионы россиян умерли, защищая ее от Адольфа Гитлера.

Он ничего не сказал об истинной причине голосования: разрешить ему остаться у власти после 2024 года. Ведь по старой конституции он должен уйти того года. На следующий день Путин провозгласил победу, ведь 78% россиян одобрили 200 изменений, которые дадут начало новой фазе его правления, - пишет The Economist. Путин попрощался с ролью второго президента постсоветской России и стал ее первым пожизненным лидером.

Момент Путина возле памятника был кульминацией недельной циркового представления, наполненного парадами, трюками, играми и призами. Жители Москвы получили текстовые сообщения о шансе выиграть 140 миллионов долларов, если они пойдут голосовать. В Сибири избирателей заманивали на участки розыгрышами различных вещей: от смартфонов до квартир. Одну квартиру выиграл председатель местного избирательного участка. Работодатели приказывали своим подчиненным идти голосовать.

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Мобильные избирательные участки устанавливали на детских площадках и во дворах. А на обочинах некоторых улиц появлялись припаркованные грузовики, в кузове которых можно было бросить бюллетень в картонную коробку. Так называемый "референдум" затянулся на неделю. Частично он прошел в электронном формате, что дало ряд возможностей для фальсификации результатов.

"Это не был правильный референдум. У него не было прецедента или законной основы. В нем не было минимального порога явки, независимые наблюдатели не следили за его ходом. И правил четких не было. Изменения уже были одобрены российским прислужливим парламентом, конституционным судом и подписаны президентом. 206 предложений, вынесенных на референдум, должны были лишь запутать", - говорится в статье.

Избирателям предложили принять длинный список угодливых идей, таких как введение защищенной от инфляции пенсии, защиты статуса русского языка и запрет однополых браков. Вдобавок были включены всякие глупости вроде закрепления в конституции веры в Бога и предков. Избирателям не позволили выбирать, что они хотят поддержать, а что нет. Все вопросы в бюллетене требовали одного ответа на всех: или да, или нет.

Под кучей популистской лжи была похоронена реальная причина голосования. Количество сроков Путина на посту президента должны были "обнулиться". В его руках сосредоточивалась большая власть. Он сможет увольнять судей верховного и конституционного судов.

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"Это было менее нагло, чем отправка танков на Красную площадь и провозглашение переворота, но только немножко. Референдум откровенно нарушил постсоветскую конституцию России, принятую в 1993 году, которую Путин поклялся беречь. Каждая отдельная конституционная поправка обычно рассматривается парламентом, чтобы россиянам не пришлось выбирать между своей относительно комфортной пенсией и Путиным", - говорится в статье.

Вместо этого депутаты приняли закон, который разрешил избирателям голосовать за весь пакет изменений одним махом. Лишение Путина конституционных ограничений президентских сроков не упоминалось в рекламных материалах кампании. Потому что опросы показали, что три четверти россиян были против этой идеи. Российский политолог Кирилл Рогов сравнил "победу" Путина на референдуме с российскими успехами на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, которые были достигнуты благодаря допингу и мошенническим трюкам.

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"Это доказывает, что Путин может победить, потому что никто не способен его остановить. Но это также доказывает, что он может победить только нарушая правила", - сказал Рогов.

Большие электоральные победы были ядром претензий Путина на легитимность. Он также использует смесь личной харизмы с национализмом, в частности, он часто апеллирует к духу Второй мировой войны. Но после 20 лет правления его легитимность испаряется. И он пытается восстановить ее через мошенничество и принуждение, рискуя подорвать ее еще больше.

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