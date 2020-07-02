Голосование за "обнуление" Путина: в Евросоюзе требуют расследовать нарушения

В ЕС выразили позицию относительно голосования в РФ за поправки в основной закон.

В Европейском Союзе ожидают надлежащего расследования сообщений о нарушениях во время голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Об этом в Брюсселе во время онлайн-брифинга для журналистов заявил представитель по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано.

По его словам, в ЕС приняли к сведению объявление Центральной избирательной комиссии России результатов голосования.

"Эти поправки в российскую Конституцию касаются изменений в политической системе и работы исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти", - сказал Стано.

"Мы сожалеем, что накануне общенационального голосования не было разрешено ведение кампании как "за", так и "против" (этих изменений в основной закон - УНИАН)", - добавил пресс-секретарь.

Также он подчеркнул, что в ЕС знакомы с сообщениями и обвинениями о нарушениях во время голосования, в том числе о принуждении участвовать в голосовании, возможности двойного голосования, нарушении принципа секретности голосования и относительно заявлений о насилии со стороны полиции в отношении журналистов, наблюдавших за голосованием.

"Мы ожидаем, что эти сообщения будут должным образом расследованы, поскольку это серьезные обвинения", - подчеркнул Стано.

Отдельно он отметил, что одна из поправок касается 79 статьи российской Конституции, которая предусматривает верховенство Конституции РФ над международными соглашениями.

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Так, по его словам, Венецианская комиссия считает это изменение противоречащим международным обязательствам России и рекомендовала эту поправку устранить или изменить в соответствии с российскими обязательствами.

"Поэтому, мы ожидаем от России, несмотря на любые правки в этой конституции, соблюдения ее международных обязательств, в том числе ее обязательств по выполнению решений Европейского суда по правам человека", - заявил Стано.

По его словам, хотя государства сами должны решать, сколько сроков президенты могут служить в странах, необходимо, чтобы существовал принцип "сдержек и преимуществ" в политической системе, и чтобы выборы были свободными, справедливыми, демократическими и без ограничений для оппозиции, без ограничений для справедливой политической конкуренции.

Представитель ЕС также добавил, что голосование за мины в российской конституции еще произошли не только на территории России, но и на территории Украины - на территории незаконно аннексированного Крыма, и также в восточных районах Донбасса, которые не находятся под контролем правительства Украины.

"Мы не признаем голосование на этих территориях, поскольку они принадлежат Украине. Это наша долгосрочная позиция. Мы стремимся к территориальной целостности и суверенитету Украины, поэтому мы не признаем голосование в Крыму и в восточной части Украины. Голосование не должно было проходить там", - подытожил Стано.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в РФ прошло основное голосование по поправкам в Конституцию.

Внесение изменений в Конституцию Путин инициировал в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрили более половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет - в отличие от референдума, где нужно, чтобы на участки пришли более половины избирателей.

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