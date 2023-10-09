ХАМАС хотел войны, он ее получит, сказал израильский премьер.

Израиль только начал наносить удары по движению ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время обращения к нации.

"Мы сражаемся за наш дом, за наше существование и мы победим. Эти животные убивали детей, женщин и стариков. Кошмар, которого мир не видел со времен ИГИЛ. Целые семьи с детьми казнены. Столько ужаса, что я даже не могу описать все словами. Мы всегда знали, что из себя представляет ХАМАС, теперь это знает весь мир. ХАМАС - это ИГИЛ, и мы уничтожим их ровно так же, как был уничтожен ИГИЛ. ХАМАС хотел войны, он ее получит", - сказал он.

Также Нетаньяху сообщил, что некоторые боевики все еще находятся на территории Израиля. Он пообещал сделать все для тех, кто находится в плену, добавив: "Я обещаю вам, граждане, что в конце войны наши враги поймут, что нападение на Израиль было ужасной ошибкой".

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Война в Израиле: последние новости

Как известно, сегодня продолжается обстрел Израиля, в ответ армия страны наносит удары по сектору Газа. Кроме того, страна ввела полную блокаду, отключив им свет, воду и поставки топлива.

Власти Израиля рекомендовали жителям страны запастись водой и продуктами на 72-часовое пребывание в бомбоубежищах.

Тем временем ХАМАС заявил, что будет казнить мирных людей, которые попали в плен, в ответ на удары и проведение наземной операции.

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