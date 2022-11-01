Путин не собирается уходить от власти, полагает экс-депутат Госдумы.

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину нужен новый президентский срок, поскольку, потеряв власть, он может лишиться и собственной жизни.

Глава РФ уже не может уйти от власти, "слишком велик груз грехов за четверть века", рассказал российский юрист, бывший депутат Госдумы Марк Фейгин в эфире телемарафона.

"…Первая причина (почему Путину нужен новый президентский срок - Ред.)… - если он уйдет от власти, в русском варианте это всегда уход и от жизни. Потому что не станет власти, нечем будет... защищать эту жизнь…", - отметил эксперт.

Экс-депутат добавил, что для президента России уйти от власти - "это значит с высокой степенью вероятности подвергнуть риску свою жизнь, не говоря уже о своем положении, о своих деньгах, окружении…".

"Поэтому от власти он не собирается уходить…", - подчеркнул Фейгин.

В конце октября российское издание "Медуза" писало, что Кремль начал готовиться к президентским выборам, которые должны состояться в 2024 году.

Что Владимиру Путину грозит в РФ - интересные прогнозы

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в начале октября сказал, что Владимир Путин сам поставил себя в очень угрожающее положение, объявив в России частичную мобилизацию и предприняв попытку аннексии частей четырех украинских регионов.

Эксперт полагает, что глава РФ спровоцировал расхождение с группировкой своих близких пособников.

Потом полковник российской Федеральной службы безопасности в отставке, оппозиционер Геннадий Гудков предупреждал, что России грозит распад из-за глубоких противоречий между Москвой и регионами.

Справка УНИАН. Владимир Путин начал руководить Российской Федерацией в конце 1999 года - сначала он стал исполняющим обязанности президента страны. 26 марта 2000 года его впервые избрали президентом РФ. Позже Путина еще несколько раз переизбирали на этот пост.

В 2016 году западные СМИ утверждали, что у Путина есть тайные богатства, и он является самым богатым человеком в Европе. Президента РФ также обвиняли в причастности к политическим убийствам.

Стоит отметить, что российские власти даже внесли изменения в Конституцию РФ, чтобы Путин смог баллотироваться еще на два президентских срока после 2024-го.

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