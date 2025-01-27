Российские чиновники с нетерпением ждут, как будет развиваться ситуация.

Перед первым сроком президента США Дональда Трампа в России считали своим союзником из-за его обещания рассмотреть возможность отменить экономические санкции против Москвы. Тем не менее надежды россиян быстро развеялись, когда республиканец стал первым главой Вашингтона, который отправил оружие в Украину, сообщает The Times.

Отмечается, что с начала своего второго президентского срока Трамп стал относится с большим пониманием к противодействию российского диктатора Владимира Путина членству Украины в НАТО. Даже решение США временно приостановить помощь другим странам на дает Москве надежду на скорое сближение с Вашингтоном.

В издании напомнили, что Путин намерен получить контроль над четырьмя регионами Украины и Крымом. Также российский диктатор хочет, чтобы наша страна стала "нейтральным" государством и отказалась от стремления вступить в НАТО.

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Пока на Западе рассматривают войну, которую начал Путин, как битву за украинские земли, прокремлевские политики и российские аналитики уверены в том, что конфликт для главы РФ заключается прежде всего в том, чтобы установить в Украине дружественное Кремлю правительство.

Поэтому Трамп не сможет выдвинуть мирное соглашение, которое полностью удовлетворит обе стороны конфликта, считает российский политолог Татьяна Становая.

"Конечно, Путин хочет захватить территорию, но он вступил в войну не за этим. Он вступил в войну, чтобы превратить Украину в дружественную страну. Но это ему не удастся. И Трамп никогда не сможет дать Путину то, о чем он просит", - сказала она журналистам.

Становая подчеркнула, что российские чиновники с нетерпением ждут, как будет развиваться ситуация. По ее словам, в любом случае перед Россией откроются новые возможности для продвижения своих интересов.

Угрозы Трампа применить военную силу, чтобы взять под контроль Гренландию и Панамский канал, а также экономическое давление, чтобы лишить Канаду независимости, уже рассматриваются некоторыми российскими чиновниками и сторонниками войны против Украины как оправдание вторжения Кремля, добавили в издании.

Трамп и Путин - важные новости

Ранее в The New York Times сообщили, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин ведут дипломатическую игру перед переговорами без Украины. Отмечается, что Трамп бросает российскому лидеру угрозы.

Кроме того, в ABC News писали, что Трамп и Путин готовятся к телефонному звонку. Идея встречи или телефонного звонка между ними может быть первым важным шагом к переговорам, подчеркнули в издании.

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