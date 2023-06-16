Президент РФ не смотрит даже на несколько шагов вперед, считает его однокурсник.

Российский диктатор Владимир Путин в своей стране в значительной степени потерял власть.

Лидер россиян сейчас ведет себя ситуативно, рассказал его однокурсник, бывший сотрудник Комитет государственной безопасности СССР Юрий Швец в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону. "...По-моему, даже далеко, куда-то на два-три шага, (Путин - Ред.) не смотрит. Он в значительной степени, по моим наблюдениям, потерял власть в стране. В значительной степени!" - считает экс-разведчик.

По словам эксперта, ссора между главарем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу "свидетельствует о том, что государство неуправляемо".

"...Не может в государстве в состоянии войны такое происходить! То, что говорит Пригожин, - это дикая дискредитация руководства Вооруженных сил Российской Федерации...", - добавил Швец.

Напомним, Евгений Пригожин жестко ответил Сергею Шойгу насчет приказа включить ЧВК в состав регулярной армии России. Пригожин утверждал, что члены "Вагнера" контракты с российским Минобороны подписывать не будут.

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