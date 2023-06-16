Если РФ проиграет войну против Украины, Кремлю стоит ждать раскола, полагает эксперт.

Кремль не переживет поражения в войне против Украины.

В случае поражения будет раскол, развал и крах, рассказал российский журналист и социолог Игорь Эйдман в эфире канала "FreeДом". "Поражение Кремль не переживет, он не сможет продолжать функционировать…", - сказал эксперт.

По его мнению, в НАТО Украину сейчас не принимают и раньше не принимали из-за того, что страны Альянса имеют желание помогать украинскому государсву, но не готовы к войне против РФ во главе с диктатором Владимиром Путиным.

"…После того, как война закончится победой Украины, никаких угроз и препятствий не будет", - полагает социолог.

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РФ вже потерпела ряд сокрушительных провалов в Украине, в частности, потеряла Херсон и не смогла удержать под контролем целый ряд населенных пунктов на Донбассе.

В начале июня советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал, что РФ - государство-"манекен", которое распадается и разносит по миру невероятный смрад.

По мнению публициста и политолога Андрея Пионтковского, китайские власти уже определились с кандидатами на "трон" Владимира Путина.

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