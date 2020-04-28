В России хотят ввести обязательную платную регистрацию смартфонов

Платная регистрация для новых смартфонов может начаться уже в следующем году.

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов.

Об этом со ссылкой на доработанный законопроект группы членов Совета федерации сообщает "Коммерсант".

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Как сообщается, российские власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в середине 2021 года.

По новой версии законопроекта, платной процедура будет только для новых устройств, требование распространится в том числе на граждан, ввозящих смартфоны из-за границы самостоятельно.

Предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их импортеров, то есть, в том числе, и граждан, купивших устройство за границей самостоятельно.

Однако устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления законопроекта в силу, можно зарегистрировать бесплатно.

Оборудование, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором.