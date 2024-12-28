Введена уголовная ответственность за преступления против военной службы для добровольцев, включая дезертирство, сопротивление начальству и уничтожение военного имущества.

Российский правитель Владимир Путин подписал законы, направленные на усиление контроля внутри страны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Отмечается, что законы, которые пропаганда называет мерами для "защиты суверенитета", фактически являются попыткой обезопасить режим от новых угроз вроде "похода Пригожина" на Москву.

Итак, теперь в РФ:

Видео дня

участие в вооруженном восстании карается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет;

осужденные за терроризм или вооруженный мятеж больше не будут иметь права на условно-досрочное освобождение;

иностранным гражданам, которые помогают попыткам подорвать безопасность России, грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, введена уголовная ответственность за преступления против военной службы для добровольцев, включая дезертирство, сопротивление начальству и уничтожение военного имущества.

"Принятие и подписание этих законов подтверждает, что Кремль все больше боится внутренних угроз и пытается законодательно обезопасить себя от них. Впрочем, это давление рано или поздно приведет к дестабилизации внутриполитической ситуации и, наконец, падению путинского режима", - отмечают в ЦПИ.

Влияние войны против Украины на ситуацию в РФ

Как сообщал УНИАН, война в Украине ослабила военные и экономические возможности и без того слабой России. Битвы на Донбассе и контрнаступление ВСУ нанесли значительные потери ее армии. Это усложнило Кремлю поддержку своей империи на других фронтах - в частности, в Сирии. Российские стратегические просчеты подтолкнули ее к изоляции даже в традиционно дружественных странах, говорится в недавнем материале The Telegraph.

Отмечается, что потери России в Украине - не только материальные, но и политические. Экономика страны страдает от санкций, а внутренняя нестабильность растет. Путин теряет поддержку даже среди своих союзников, таких как Китай, который все осторожнее относится к авантюрам Кремля.

Слабость открывает возможности для стран-соседей России, таких как Грузия, Молдова или Беларусь, которые могут усилить сопротивление российскому влиянию.

Вас также могут заинтересовать новости: