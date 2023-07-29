Документ еще должен подписать польский лидер.

Нижняя палата польского парламента (Сейм) одобрила скандальный проект закона о "влиянии РФ", обойдя вето верхней палаты - Сената, в котором большинство имеет оппозиция.

Для того, чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент Анджей Дуда, сообщает euronews.com. Стоит отметить, что в законопроекте предложено создать комисию, которая получит полномочия отстранять с важных постов чиновников, которых уличат во связях с РФ в период с 2007 по 2022-й.

Польский лидер говорил, что этот документ необходим для того, чтобы в будущем обезопасить его государство от российского влияния.

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Документ критиковали и в Польше, и на уровне Совета Европы и Европейской Комиссии. Противники нововведения считают, что благодаря закону польские власти смогут якобы "преследовать оппонентов".

Кроме того, документ не понравился американским партнерам. После волны критики Дуда внес в проект закона ряд правок, которые ограничивали полномочия членов комиссии. Кроме того, было решено, что в составе комиссии не должны находиться члены парламента.

27 июля стало известно, что орган конституционных экспертов Совета Европы - Венецианская комиссия, раскритиковала законопроект о "российском влиянии". По мнению экспертов, "закон может легко стать инструментом в руках большинства для устранения политических оппонентов".

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Польские власти начали активно помогать Украине и ее населению после того, как РФ рано утром 24 февраля 2022 года совершила полномасштабное вторжение на украинскую территорию.

В конце июня текущего года Анджей Дуда сравнил РФ с "диким зверем", которого надо пристрелить, иначе, если дать ему захватить украинское государство, он набросится на другие страны и будет "пожирать" их.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев очень "дипломатично" ответил на обвинения - назвал президента "польской мразью".

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