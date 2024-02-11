Король вместе с супругой, королевой Камиллой посетили церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Британский король Чарльз III впервые вышел на публику после того, как Букингемский дворец сообщил о том, что у монарха диагностировали онкозаболевание.

Король вместе с супругой, королевой Камиллой посетили церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, передает Би-би-си. У ворот церкви собралось около сотни людей, чтобы увидеть монарха.

Ранее король выразил благодарность за поддержку со стороны общественности в своем первом заявлении после того, как у него выявили рак. "Как известно всем, кто пострадал от рака, такие добрые пожелания являются величайшим утешением и поддержкой", - говорилось в заявлении монарха.

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Напомним, королевская семья поддерживает Украину в войне против РФ. Появлялась информация, что монархи всячески помогают украинским беженцам в Великобритании, однако свою помощь не афишируют.

У короля Великобритании Чарльза III обнаружили рак

Букингемский дворец рассказал о диагнозе Чарльза 5 февраля. Тогда отмечалось, что король лечится от рака и находится в своем поместье в Сандрингеме.

Известно, что болезнь выявили в январе, когда монарх лечил увеличение простаты. Представители королевской семьи уточнили, что это не рак простаты.

Король отказался от всех общественных мероприятий на время лечения.

Напомним, 6 мая 2023 года в Великобритании в Вестминстерском аббатстве прошла церемония коронации Чарльза ІІІ.

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