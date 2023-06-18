Чарльз ждал возможности стать королем более 70 лет и в определенный момент начал бояться, что корону у него отберут.

Нынешний король Великобритании Чарльз ІІІ в прошлом подозревал, что королевская семья хочет сместить его с должности наследника престола и сделать наследником его сына Уильяма. Об этом пишет в биографии короля писатель Найджел Которн, чей труд уже изучили журналисты издания Newsweek.

Отмечается, что с момента своего рождения и до смерти королевы Елизаветы II принц Чарльз официально считался первым наследником престола. Причем ждать ему пришлось практически всю жизнь – более 70 лет.

При этом в 1990-х годах публичный имидж некогда популярного принца был значительно испорчен после его развода с принцессой Дианой на фоне обвинений в неверности. В 1995 году Диана заявила журналистам, что сомневается в способности Чарльза справиться с ролью короля. Вскоре после этого интервью пара развелась, а популярность принца в народе резко упала.

"Когда популярность Чарльза достигла дна после распада его брака и его продолжающихся отношений с Камиллой Паркер-Боулз, он начал подозревать, что братья Эндрю и Эдвард замышляют против него заговор", — написал Которн в биографии нынешнего короля.

Так, утверждается, будто Чарльз опасался, что в случае смерти или отречения королевы, корона перейдет не к нему самому, а к его сыну принцу Уильяму. Причем регентом для еще несовершеннолетнего Уильяма якобы хотели назначить принца Эндрю, брата Чарльза и дядю самого Уильяма.

"Этот сценарий явно не сработал. Уильяму исполнилось 18 лет в июне 2000 года, почти через три года после того, как Диана погибла от травм в автокатастрофе в Париже", – пишет Newsweek.

После этого Елизавета правила еще 22 года и скончалась в возрасте 96 лет. Вместо нее на трон взошел принц Чарльз – в возрасте 73 лет. Никакого заговора не случилось.

Принц Эндрю тоже присутствовал на коронации своего брата, но не принимал активного участия в церемониальных мероприятиях. Принц Уильям официально стал первым наслеником престола.

Новый король Великобритании Чарльз Третий

Королева Великобритании Елизавета Вторая умерла в сентябре прошлого года в возрасте 96 лет после 71 года правления. Она побила все рекорды по длительности правления в британской истории, значительно превзойдя даже знаменитую королеву Викторию, в честь которой названа Викторианская эпоха.

Принца Чарльза провозгласили королем Великобритании через два дня после смерти матери. Однако официальная церемония состоялась только через 8 месяцев после этого – в мае текущего года.

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