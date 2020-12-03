Обнаженный мужчина был замечен рядом с литовским депутатом Петрасом Гражулисом во время видеоконференции парламентского комитета по культуре.
Читайте такжеОрганизатор гей-вечеринок в Брюсселе заявил, что на них бывали политики из Польши и УкраиныОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.lt. Гражулис известен своей анти-ЛГБТ риторикой и протестами во время гей-прайдов в Вильнюсе.
Встреча транслировалась в прямом эфире на YouTube-аккаунте Сейма. Примерно на 13-й минуте встречи Гражулис временно включает камеру, на которой за спиной депутата можно увидеть обнаженного до пояса мужчину. Издание отмечает, что несколько раз безуспешно пыталось связаться с Гражулисом.
По словам председателя парламентского комитета Витаутаса Юозапайтиса, другие люди, которые сидят рядом с депутатами во время встреч, могут представлять опасность для репутации политиков.
"Без сомнения, другие люди могут влиять на решения депутатов. Вероятно, каждый член парламента обязан следить за тем, чтобы в его доме не появлялись другие люди", - сказал Юозапайтис, добавив, что сам не заметил обнаженного мужчину.
"Вопрос в том, почему они в рабочее время полуголые. Конечно, можно сказать, что это личная жизнь человека, но он подключается к заседанию Сейма", - сказал он.
По словам Юозапайтиса, скорее всего, это мог быть член семьи, который помог Гражулису подключиться к встрече, поскольку у депутата возникли технические проблемы.
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