Белорусский глава Александр Лукашенко допустил новое голосование за президента.
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Прямую речь Лукашенко в Telegram-канале цитирует главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян - участник встречи белорусского главы с кремлевскими пропагандистами.
«Мы готовы провести реформу Конституции. После этого не исключаю досрочных президентских выборов», –написал Бабаян, «близко к тексту».
В то же время член Координационного совета оппозиции Павел Латушко ответил в комментарии Интерфакс-Запад, что Лукашенко таким образом пытается выиграть время.
«Это игра на время, когда созданы условия для сохранения действующей власти. Однако это невозможно в сегодняшней ситуации, когда народ категорически против. Нельзя проводить выборы после конституционной реформы. Это растягивание во времени. Это годы. А значит годы стагнации, нарушения прав человека», - пояснил оппозиционер.
Протесты в Беларуси: что происходит в стране
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%. По свидетельствам очевидцев, выборы сопровождались масштабными фальсификациями.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, начались столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно избили. Официально известно о трех погибших, более 200 человек пострадали.
- Насилие и нарушения прав человека белорусскими силовиками осудили в ООН и странах Запада. Протестные акции проходят в стране ежедневно. Их участников задерживают.
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