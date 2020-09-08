В оппозиции уже успели отреагировать на предложение Лукашенко.

Белорусский глава Александр Лукашенко допустил новое голосование за президента.

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Прямую речь Лукашенко в Telegram-канале цитирует главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян - участник встречи белорусского главы с кремлевскими пропагандистами.

«Мы готовы провести реформу Конституции. После этого не исключаю досрочных президентских выборов», –написал Бабаян, «близко к тексту».

В то же время член Координационного совета оппозиции Павел Латушко ответил в комментарии Интерфакс-Запад, что Лукашенко таким образом пытается выиграть время.

«Это игра на время, когда созданы условия для сохранения действующей власти. Однако это невозможно в сегодняшней ситуации, когда народ категорически против. Нельзя проводить выборы после конституционной реформы. Это растягивание во времени. Это годы. А значит годы стагнации, нарушения прав человека», - пояснил оппозиционер.

Протесты в Беларуси: что происходит в стране

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%. По свидетельствам очевидцев, выборы сопровождались масштабными фальсификациями.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, начались столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно избили. Официально известно о трех погибших, более 200 человек пострадали.

Насилие и нарушения прав человека белорусскими силовиками осудили в ООН и странах Запада. Протестные акции проходят в стране ежедневно. Их участников задерживают.

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Автор: Яна Ставская