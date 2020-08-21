Лукашенко заявил, что разберется с протестующими "в ближайшие дни"

Сегодня утром Лукашенко провел встречу с руководством силовых структур и правоохранительного блока Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал разобраться с протестами "в ближайшие дни".

Об этом он заявил во время посещения агрокомбината "Дзержинский", передает БЕЛТА.

"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко.

Как сообщается, накануне посещения агрокомбината Лукашенко провел встречу с руководством правоохранительных структур Беларуси.

"Я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать", - резюмировал Лукашенко.

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Автор: Екатерина Лиманская