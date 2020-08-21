Лукашенко заявил, что разберется с протестующими "в ближайшие дни"
15:10, 21 августа 2020Мир
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Сегодня утром Лукашенко провел встречу с руководством силовых структур и правоохранительного блока Беларуси.
В Беларуси уже более 10 дней продолжаются протесты / фото REUTERS
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал разобраться с протестами "в ближайшие дни".
Об этом он заявил во время посещения агрокомбината "Дзержинский", передает БЕЛТА.
"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко.
Как сообщается, накануне посещения агрокомбината Лукашенко провел встречу с руководством правоохранительных структур Беларуси.
"Я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать", - резюмировал Лукашенко.
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Протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".
- 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.
- 20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.
- В Беларуси пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за новых санкций.
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