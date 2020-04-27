Новая Зеландия и Австралия избавилась от коронавируса

Жителям Новой Зеландии и Австралии разрешили рыбалку, серфинг, охоту и пешие прогулки.

Новая Зеландия и Австралия добились успеха в борьбе с коронавирусом, который полностью остановлен на территориях єтих стран.

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Так с сегодняшнего дня Новая Зеландия снимает карантинные меры. Премьер-министр Новой Зеландии Ясинда Ардерн заявила, что страна добилась уничтожения коронавируса. Государство следовало стратегии избавления от коронавируса внутри, полностью изолировав себя от внешнего мира. Премьер-министр сообщила, что на территории государства нет распространенных и не выявленных очагов заражения, а битва выиграна. Глава Департамента здравоохранения Новой Зеландии Эшли Бломфельд подчеркнула, что низкое количество заболевших дает уверенность в том, что вирус истреблен. Пока это число не достигло нуля, но каждый день люди выздоравливают. «Наша цель заключается в истреблении вируса. Это не значит, что мы полностью от него избавимся, но сведем рост больных до такого минимума, который никак не отразится на жизни страны», - заявила Бломфильд. За последние 24 часа в Новой Зеландии зафиксирован только один новый случай заражения, а всего 1 122 пациентов и 19 смертей.

Уже с понедельника страна перешла с максимально строгого режима карантина, который продолжался 5 недель, на третий уровень. Премьер-министр ставила задачу не сгладить кривую заболеваемости, а полностью истребить вирус на территории Новой Зеландии. Именно поэтому жителей подвергли самому строгому карантину в мире, были закрыты офисы, школы, бары и рестораны, включая и доставку. Людей не допускали на пляжи и набережные, на игровые площадки, им не разрешали покидать дома и совершать даже короткие прогулки. Кроме того, полностью закрылись границы, а всех прибывающих новозеландцев отправляли на обсервацию. Эксперты полагают, что удалннное географическое положение Новой Зеландии и хорошо контролируемые границы способствовали истреблению вируса. Теперь некоторые виды бизнеса открываются, начнутся доставки пищи, откроются школы. Жителям Новой Зеландии разрешили рыбалку, серфинг, охоту и пешие прогулки. Около 400 тыс. людей вернется на работу, но непродовольственные магазины и рестораны пока будут закрыты, сообщает medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

В Австралии справится с коронавирусом помогла изоляция от остального мира и жаркое лето. В солнечную погоду вирус малоактивен. За последние 24 часа в Австралии зарегистрировано всего 10 новых заражений COVID-19, это даже меньше чем в Китае. В стране возобновились плановые хирургические операции и плановые осмотры пациентов, вновь разрешены пикники, пешие прогулки, кемпинг и групповые занятия спортом. Пока в силе запреты на рестораны и путешествия, зато уже разрешены собрания людей до 10 человек (ранее - не более двух). Ограничения здесь ввели на более раннем этапе, чем в США или Великобритании. Именно поэтому страна к середине лета (календарной зимы в Австралии) сможет полностью отказаться от всех ограничений.