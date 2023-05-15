Эти поставки стали возможными благодаря схемам для обхода санкций, в которых были задействованы подставные покупатели.

Благодаря схемам по обходу санкций в Россию за время полномасштабной войны в Украине попали детали самолетов Boeing, Airbus и других компаний на миллионы долларов. Власти США задержали россиянина и его партнера по делу об обходе санкций, пишет The New York Times.

Из российских таможенных документов выплывает, что в прошлом году в Россию из США были успешно отправлены тысячи партий деталей для самолетов. Получателями выступили, в том числе, подсанкционные авиакомпании: "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Урал", UTair, S7 Airlines.

Известно о более чем 5 тысячах поставок в Россию, которые включали разнообразные авиационные детали – от простых винтов до двигателей за сотни тысяч долларов.

Видео дня

В целом за восемь месяцев 2022 года в Россию было отправлено авиазапчастей американского производства на сумму 14,4 млн долларов. Большая часть (детали на 8,9 млн долларов) – товары американского авиапроизводителя Boeing, которые были проданы через третьих лиц. Также поставлялись детали для самолетов Airbus. Эксперты отмечают, что Boeing или Airbus не обязательно были виноваты в том, что детали попали в Россию в обход санкций.

Эти поставки стали возможными благодаря незаконным схемам для обхода санкций, в которых были задействованы подставные покупатели. Большая часть продукции направлялась через такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Мальдивы.

За одной из таких схем стоял гражданин России Олег Пацуля, проживающий вблизи Майами. По версии следствия, он мог помочь россиянам обойти глобальные санкции через сеть компаний, базирующихся во Флориде, Турции и России. Предполагается, что Пацуля сам вышел на российские авиакомпании с предложение помочь.

"В свете санкций, введенных против Российской Федерации, мы успешно решаем возникающие проблемы", – утверждал он в письме россиянам.

В четверг Пацуля и его деловой партнер были арестованы. Им предъявлены обвинения в нарушении экспортного контроля США и отмывании денег.

Авиация в России под санкциями - что нужно знать

После российского вторжения в Украину США в партнерстве с почти 40 другими правительствами ввели санкции, призванные ограничить доступ Москвы к оружию, компьютерным чипам, деталям самолетов и другим продуктам, необходимым для подпитки их экономики и ведения войны. Санкции коснулись и российских авиакомпаний.

По данным The Observatory of Economic Complexity, импорт самолетов и авиационных деталей в Россию упал с 3,45 млрд до около 286 млн долларов. Количество узкофюзеляжных самолетов, используемых в России, по данным Cirium, упало примерно на 16%, а более крупных двухфюзеляжных – примерно на 40%.

Появлялись сообщения о том, что из-за нехватки деталей российские авиакомпании были вынуждены разбирать самолеты, разбирая их на запчасти, чтобы другие оставались в эксплуатации, а также обращаясь к Ирану за техническим обслуживанием и запчастями.

Также сообщалось, что Superjet 100, первый крупносерийный пассажирский самолет России, может перестать летать из-за дефицита свечей зажигания, возникшего на фоне санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: