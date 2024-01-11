Макконнелл предупредил, что непринятие военной помощи Украине также ослабит связи США с союзниками по всему миру.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл активизирует усилия по обеспечению соглашения о реформировании границ и помощи Украине и Израилю, которое коллеги характеризуют как главное испытание его лидерства.

Как пишет The Hill, Макконнелл является ведущим сторонником поддержки Украины в Республиканской партии и находится под усиленным давлением в связи с нехваткой боеприпасов и оружия в украинских войсках.

Макконнелл предупредил, выступая в Сенате в среду, что непринятие закона о военной помощи Украине повредит долгосрочным стратегическим интересам Соединенных Штатов и ослабит связи с союзниками по всему миру.

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"Отдать победу России в Украине из-за уменьшения внимания к ней лишь подорвет доверие к Америке, ослабит критически важные альянсы и заставит нас еще больше противостоять сразу двум главным противникам", - сказал он. "Я, честно говоря, не могу представить себе более недальновидной стратегической авантюры".

Макконнелл заявил, что мир стал более опасным в последние недели, и поэтому призвал ускорить обсуждение соглашения, подчеркнув, что это "самая серьезная международная ситуация, с которой мы столкнулись со времен падения Берлинской стены".

"Мир был в большой опасности и до того, как мы ушли, а сейчас он стал еще более опасным. Очевидно, что мы очень упорно работаем над тем, чтобы достичь договоренности по улучшению нашей ситуации на границе, но также важно помнить, что мир буквально находится в состоянии войны", - сказал он.

Помощь США Украине

В декабре 2023 года республиканцы ушли на праздничные каникулы, не одобрив запрос президента Джо Байдена на дополнительную финансовую помощь Украине.

8 января Совет нацбезопасности Администрации президента США провел встречу с руководителями венчурных, технологических и оборонных компаний, на которой обсуждалось эффективное использование инновационного американского оборудования в поддержке Украины.

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