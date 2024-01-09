На встрече обсуждали то, как помочь украинцам эффективнее бороться с дроновыми атаками российских оккупантов.

Совет нацбезопасности Администрации президента США в понедельник, 8 января, провел встречу с руководителями венчурных, технологических и оборонных компаний. Обсуждали эффективное использование инновационного американского оборудования в поддержке Украины.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, встреча длилась почти 5 часов.

"Разговор был сосредоточен на ряде систем, в частности, на беспилотных летательных системах, о том, как противостоять системам беспилотников, а также на проблеме разминирования", - сказал журналистам один из должностных лиц.

Еще один чиновник администрации Байдена отметил, что встречу созвал Джейк Салливан, председатель Совета национальной безопасности Белого дома, чтобы подтолкнуть к "обновленному вниманию к помощи Украине, чтобы преодолеть эти ключевые технологические вызовы, которые они определили как тормозящие их прогресс и инициативу на поле боя".

Среди присутствующих предпринимателей на встрече были руководители компаний Fortem Aerospace (работает в сфере безопасности - защита воздушного пространства для обнаружения и уничтожения опасных дронов), руководители оборонных компаний Palantir Technologies и Anduril Industries, а также производитель беспилотников Skydio.

Проблемы украинской ПВО - последние новости

Существует вполне реальная опасность того, что Украина может исчерпать свои существующие запасы боеприпасов для ПВО в ближайшие недели. Связано это с тем, что дальнейшая военная помощь США и ЕС Украине сейчас находится под вопросом из-за "политических препятствий".

Поставки систем противовоздушной обороны и ракет к ним от западных союзников имеют решающее значение для обороны Украины, поскольку оккупационные войска пытаются адаптироваться к нынешним возможностям украинского воздушного щита.

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