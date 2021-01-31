Кроме того, Бундесвер также направит полевые больничные кровати, а также стационарные и передвижные аппараты искусственной вентиляции легких, которые срочно нужны больным на коронавирус.

Немецкая армия на следующей неделе направит помощь Португалии, где сложилась катастрофическая ситуация из-за пандемии коронавирус.

Читайте такжеГенсек ООН назвал мировой кризис из-за пандемии коронавируса худшим за столетиеОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Бундесвер направит медицинский персонал и необходимое оборудование. В Португалию отправится бригада из 27 врачей и фельдшеров, чтобы помочь в перегруженных больницах. Немецкие врачи будут оставаться в Португалии в течение трех недель.

Кроме того, Бундесвер также направит полевые больничные кровати, а также стационарные и передвижные аппараты искусственной вентиляции легких, которые срочно нужны больным на коронавирус.

Министерство обороны Германии рассматривает вопрос дальнейшей помощи, поскольку эксперты Бундесвера, имеющие опыт кризиса оценивают ситуацию в Португалии как драматическую.

Как сообщалось, в Португалии осталось всего 7 свободных коек в палатах интенсивной терапии, подготовленных для инфицированных коронавирусом.

По данным сайта Our World in Data, на прошлой неделе в Португалии был самый высокий в мире уровень смертности и новых случаев заболевания на душу населения. В четверг было зарегистрировано рекордное количество новых инфекций - 12 890.

Стремясь сдержать распространение вируса в Португалии и за ее пределами, правительство в четверг ввело запрет на поездки для своих граждан, не позволяя им покидать страну по меньшей мере на 15 дней.

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Автор: УНИАН