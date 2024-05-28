Параллельно Украина развивает собственные возможности для нанесения ударов по российским объектам на территории РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ожидает одобрения положительного решения от некоторых стран относительно разрешения наносить удары западным оружием по территории Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Глава государства напомнил, что Россия ведением войны против Украины не только "отрезает" украинцев от обычной жизни, но и от энерго- и водоснабжения, потому что наносит ракетные удары по критической инфраструктуре.

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"Остановить Россию с ее ударами никто не смог любыми дипломатическими сигналами и тому подобное. ПВО, которое давали нам наши партнеры, сохранило жизни многих людей. Мы благодарны", - сказал Зеленский.

В то же время, как отметил президент, украинские силы противовоздушной обороны были недостаточно обеспечены необходимыми средствами для сохранения энергетической системы от российских ударов.

"Мы начали производить дальнобойные дроны. Мы начали заставлять Россию думать о том, что, наверное, для Украины нужно какое-то время, и Украина сможет отвечать так же по их энергетической системе. У нас нет соответствующих ракет, к сожалению, пока нет, чтобы отражать ответные удары России. Но дальнобойные дроны показали свой результат. То что обогащает российскую армию и российскую экономику, что увеличивает их производственный военный потенциал - это продажа энергоресурсов. И соответственно была выбрана наша тактика по остановке и уменьшению их заработков благодаря их энергоресурсам", - подчеркнул Зеленский.

Он выразил сожаление, что путь от того, что не надо "трогать" российские объекты, до момента, что можно использовать западное оружие против российских захватчиков на территории РФ - это достаточно долгий путь.

"С нашей стороны, мы максимум его ускоряем и сокращаем этот путь. Я уверен, что будет положительный результат и от некоторых из наших партнеров и от нашего производства", - сказал Зеленский.

При этом, глава государства напомнил как российские войска бьют по Харьковщине и Харькову.

"Представьте себе, что они стоят вдоль границы. Там, кстати, их гражданских людей нет. Там стоят их войска. И они стреляют по вам дальнобойным оружием, различными снарядами, артиллерийскими снарядами, когда у них мощности, к сожалению, но это факт - лучше. Они по вам стреляют, а вы не можете ответить. Вы просто не способны ответить, потому что мы не имеем права использовать оружие", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что российские удары приводят к гибели людей.

"Понятно, что под натиском этого огня, военные такие же живые люди - они должны оттягивать войска назад, и это правильное решение, не умирать просто под огнем... Ты отступаешь назад, и потом они заходят. Ты отступил на несколько километров - они зашли на несколько километров. Эта ползучая оккупация - именно такой принцип они постоянно используют", - сказал Зеленский.

По его словам, так же российские захватчики нанесли удары по строительному гипермаркету в Харькове и убили гражданских людей, а украинские военные не имеют чем ответить.

"Даже ты уже видишь точки. Даже от разведок ты получаешь карты спутниковых снимков. Ты видишь, где они стоят, но не можем им ответить. Мне кажется, это несправедливо. Но мы не можем рисковать, и это факт, поддержкой партнеров, и поэтому мы не используем оружие партнеров по территории РФ, и обращаемся - дайте нам возможность отражать соответствующие удары по их военным", - подчеркнул Зеленский.

Запрет на удары по территории РФ

Как известно, Украина не может наносить удары по российской территории новейшим оружием, получаемым от стран-партнеров. В то же время Украина может ее использовать против враждебных целей на всей части территории Украины, которая находится под российской оккупацией, в том числе в Крыму.

В то же время, в связи с новым наступлением российских захватчиков на севере Харьковской области и постоянными российскими ударами по гражданским объектам в Харькове и области, все больше звучит мнение, что Украине нужно разрешить наносить удары на территории РФ по разрушающим российским пусковым установкам, которые разрушают мирную жизнь в Украине.

Министры обороны Европейского Союза во вторник обсуждают, позволить ли Украине наносить удары по целям, находящимся глубже на территории России, оружием, присланным странами-членами НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усилил свои усилия, чтобы призвать союзников снять ограничения на поражение целей в России.

"Когда мы поставляем оружие в Украину, оно фактически уже не наше. Оно принадлежит украинцам, и они имеют право на самооборону, включая поражение законных военных целей за пределами Украины - на территории России", - сказал Столтенберг на Парламентской ассамблее НАТО в Болгарии.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против применения западного оружия на территории России. По его словам, он не видит причин для расширения зоны развертывания западного оружия в Украине и отвергает призывы к использованию поставляемого оружия на территории РФ.

Западные партнеры должны позволить Украине наносить удары по объектам на территории Российской Федерации. Об этом написал заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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