Он заявил, что Путин придерживается "неоколониального" курса.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье призвал немцев готовиться к дальнейшим трудностям из-за санкций против России. Он заявил, что нужно остановить президента РФ Владимира Путина "с его неоколониальным курсом".

Об этом сообщает FAZ.

"Этот путь непрост даже для такой сильной и процветающей страны, как наша. Нам понадобится выносливость", - подчеркнул Шольц.

Канцлер отметил, что для Запада было очевидным длительное сохранение санкций против России. По его словам, "Путин должен ясно понять, что продиктованный Россией мир не отменит ни одной санкции".

Шольц заявил, что санкционное давление на РФ не только показывает солидарность с Украиной, но и обеспечивает собственную защиту Европы.

"Если мы сейчас не будем противодействовать агрессии Путина, то он может продолжить", – сказал канцлер.

Также НАТО больше не исключает возможность нападения России на территорию стран-членов Альянса.

Как ранее сообщал УНИАН, Германия отказывается закупать у России сразу два энергоносителя.

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