Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Олафа Шольца как можно скорее созвать "Национальную конференцию по Украине", чтобы согласовать дальнейшие действия по помощи Украине.
Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на письмо политика.
В конференции должны принять участие представители правительства, Вооруженных сил Германии, промышленности и профсоюзов. "Цель должна заключаться в том, чтобы составить упорядоченный план и инициировать следующие целенаправленные шаги взаимосогласованным образом", - отметила Штрак-Циммерман.
Она призвала власти Германии "взять на себя лидерство в Европе" в вопросе поддержки Украины.
Как сообщал УНИАН, 29 июня Германия, Норвегия, Нидерланды и другие страны на саммите НАТО объявили о предоставлении Украине дополнительной военной поддержки. В частности, речь идет о дополнительных системах, вооружении и оборудовании.
Германия уже передала для Вооруженных сил Украины 80 пикапов.
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