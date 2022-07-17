Председатель комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Германию взять на себя лидерство в вопросе поддержки Украины.

Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Олафа Шольца как можно скорее созвать "Национальную конференцию по Украине", чтобы согласовать дальнейшие действия по помощи Украине.

Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на письмо политика.

В конференции должны принять участие представители правительства, Вооруженных сил Германии, промышленности и профсоюзов. "Цель должна заключаться в том, чтобы составить упорядоченный план и инициировать следующие целенаправленные шаги взаимосогласованным образом", - отметила Штрак-Циммерман.

Она призвала власти Германии "взять на себя лидерство в Европе" в вопросе поддержки Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 июня Германия, Норвегия, Нидерланды и другие страны на саммите НАТО объявили о предоставлении Украине дополнительной военной поддержки. В частности, речь идет о дополнительных системах, вооружении и оборудовании.

Германия уже передала для Вооруженных сил Украины 80 пикапов.

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