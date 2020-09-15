Также Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не понимают, почему Германия не предоставила российским органам биоматериалы отравленного оппозиционера Алексея Навального и не взаимодействует с ними по данной ситуации.

В Кремле заявили, что будут рады, если отравленный оппозиционер Алексей Навальный выздоровеет и сможет вернуться в Россию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если гражданин Российской Федерации поправится, поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады. Здесь речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами. Если какие-то негативные последствия будут ликвидированы, уже с точки зрения состояния здоровья будут поправлены берлинскими врачами, конечно, все будут только рады», - сказал Песков.

При этом он заявил, что администрация президента РФ «к сожалению» не имеет возможности отслеживать изменения в состоянии здоровья Навального.

Также Песков заявил, что необходимости во встрече сотрудников Кремля с Навальным после его возвращения в Россию нет.

«Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет», - сказал Песков.

Комментируя заявление Навального о его намерении вернуться в РФ, Песков сказал, что любой гражданин волен уезжать и возвращаться на родину.

«Как и любой гражданин Российской Федерации, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию», - сказал Песков.

В то же время он заявил, что в Кремле не понимают, почему Германия не предоставила российским органам биоматериалы Навального и не взаимодействует с ними по данной ситуации.

«Действительно существует ситуация с берлинским пациентом, и в данном случае Россия абсолютно была и остается открытой для сотрудничества и взаимодействия в выяснении того, что произошло. Для того чтобы продвинуться в этом деле, России необходимо взаимодействие с германской стороной в получении биологических материалов больного. По каким-то причинам пока мы не получили ответ от наших германских визави на этот счет», - сказал Песков.

«Мы в данном случае просто констатируем свое глубокое непонимание происходящего и подтверждаем свою готовность и наше намерение выяснить, что же произошло», - добавил он.

При этом Песков, комментируя отмену визита главы МИД Сергея Лаврова в Германию, подчеркнул, что нет никаких факторов, которые могут негативно повлиять на отношения России и ФРГ.

Читайте такжеНавальный опубликовал в Instagram первый пост с фото после отравления

Отравление Навального: что известно

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику "Шарите".

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика «Новичком» также подтвердили другие эксперты.

10 сентября Навальный вышел из комы. По данным СМИ, позже Навальный заявил, что после выздоровления планирует вернуться в Россию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк